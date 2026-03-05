Ile Maurice: Un Bangladais s'évade d'une cellule avant d'être rattrapé

Un ressortissant bangladais de 31 ans, détenu pour séjour illégal, s'est évadé mardi 3 mars après-midi du poste de police de Rivière-du-Rempart avant d'être arrêté quelques heures plus tard.

Vers 15 h 45, il aurait profité d'une sortie aux toilettes pour fausser compagnie aux policiers, traversant la charge room puis prenant la fuite vers la Royal Road. Malgré une poursuite immédiate, il avait disparu dans des broussailles.

Il a finalement été repéré vers 21 h 35 près du crématorium de Rivière-du-Rempart. Après une nouvelle tentative de fuite, il a été intercepté. Il aurait expliqué avoir agi par peur. Placé au centre de détention de Piton, une enquête est en cours.