Ile Maurice: Un Bangladais s'évade d'une cellule avant d'être rattrapé

5 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Un ressortissant bangladais de 31 ans, détenu pour séjour illégal, s'est évadé mardi 3 mars après-midi du poste de police de Rivière-du-Rempart avant d'être arrêté quelques heures plus tard.

Vers 15 h 45, il aurait profité d'une sortie aux toilettes pour fausser compagnie aux policiers, traversant la charge room puis prenant la fuite vers la Royal Road. Malgré une poursuite immédiate, il avait disparu dans des broussailles.

Il a finalement été repéré vers 21 h 35 près du crématorium de Rivière-du-Rempart. Après une nouvelle tentative de fuite, il a été intercepté. Il aurait expliqué avoir agi par peur. Placé au centre de détention de Piton, une enquête est en cours.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.