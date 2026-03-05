Ile Maurice: Un homme grièvement brûlé lors de l'incinération de déchets

Un habitant d'une cinquantaine d'années a été grièvement brûlé dans la soirée du mercredi 4 mars à Triolet, alors qu'il tentait de brûler des déchets devant son domicile, sur Mahatma Gandhi Road.

Selon les premiers éléments, une flambée soudaine provoquée par un produit inflammable serait à l'origine de l'incident. Transportée d'urgence à l'hôpital SSRN par son frère, la victime a brièvement déclaré : «Mo ti pe al bril salte avek lesans e sa inn flanbe.»

Après les premiers soins, l'homme a été transféré à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria, à Candos. Son état est jugé sérieux.