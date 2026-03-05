Ile Maurice: Rs 24 millions pour une voie de dégagement reliant la route de Côte-d'Or et l'autoroute M3

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a effectué une visite de chantier ce jeudi 5 mars afin d'évaluer le début des travaux de construction d'une slip lane reliant la route de Côte-d'Or (B48) et l'autoroute M3 (voie sud). Le ministre délégué aux Finances, Dhaneshwar Damry, le président de la Road Development Authority, Vinay Koonjul et d'autres personnalités étaient également présents.

Le projet, d'un coût d'environ Rs 24 millions, devrait être achevé d'ici juin 2026. Dans une déclaration à la presse, le ministre Gunness a expliqué que depuis l'année dernière, le by-pass de Hermitage, reliant Belle-Rive à Hermitage, est devenu un axe très fréquenté par les automobilistes se dirigeant vers Ebène, le Nord ou Moka.

«Face à l'augmentation exceptionnelle du trafic, il a été décidé d'installer une slip lane pour faciliter l'accès à Ebène et réduire les files d'attente. Ce projet vise à permettre aux usagers d'éviter l'attente tout en conservant la fluidité du trafic. On prévoit également d'élargir ce chemin sur 1 500 mètres jusqu'au morcellement Aurea, et des démarches pour son financement seront entreprises.»

Le projet comprend le déblaiement du site, la construction d'une voie d'insertion de 450 mètres de long et 3,5 mètres de large avec un accotement de 1,5 mètre, la réfection de la B48 au niveau du rond-point de la M3, le déplacement des réseaux, la modernisation du drainage et des ouvrages de soutènement, ainsi que l'ajout de dispositifs de sécurité routière et d'aménagements paysagers. Ajay Gunness a indiqué qu'une phase supplémentaire permettra de moderniser 900 mètres de la route B48 une fois les fonds obtenus.

En ce qui concerne les récents travaux ministériels, le ministre a eu plusieurs réunions au cours de la semaine dernière, couvrant environ quinze circonscriptions. Tous les députés et ministres impliqués étaient présents pour discuter des projets d'asphaltage, d'aménagements et de drainage. Un échange productif a eu lieu pour préparer le prochain budget, afin que les projets soient lancés dès que le financement est approuvé.

Le ministre prévoit encore cinq ou six circonscriptions à visiter, avec l'idée de finaliser les rencontres d'ici lundi. Ce processus permet de recueillir les propositions des circonscriptions afin de les intégrer aux futurs projets.