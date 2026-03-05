Afrique: Tensions géopolitiques au Moyen-Orient - Le SEMDEX sous le signe de la prudence

L'escalade militaire majeure impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran a déclenché une onde de choc brutale sur les marchés financiers internationaux depuis la clôture de vendredi dernier. Les grandes places boursières mondiales ont connu des pertes importantes en ce début de semaine, avec le Nikkei 225 chutant de 6,7%, le DAX allemand de 5,9 % et le FTSE 100 de 3,9 %. Au niveau local, le SEMDEX et le SEMTRI ont, tous deux, reculé de 3,5%, et le SEM-10 a connu une baisse de 3,7%.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une baisse de 3,79% durant la semaine, clôturant la séance de mercredi 4 mars à 10 655,44 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 238,01 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 418,07 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 357 milliards.

Quelque 7,1 millions de titres ont été échangés sur le Marché Officiel durant la semaine pour un montant total de Rs 178,3 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited, Emtel Limited, ER Group Limited, NewGold ETF et SBM Holdings Ltd, soit Rs 97 millions, Rs 11,6 millions, Rs 9,3 millions, Rs 9 millions et Rs 8,6 millions respectivement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur les 65 titres cotés, 8 ont terminé la semaine à la hausse, 25 sont demeurés stables et 32 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: Omnicane Ltd (+5,54 %), Ziweto Holdings Limited (USD) (+4,62%), Gamma Civic Ltd (+3,29%), Elite Meat Processors Limited (USD) (+1,75%) et Africa Eats Limited (USD) (+1,06%). Les plus fortes baisses concernent: Stevenhills Ltd (-16,85%), Grit Real Estate Income Limited (USD) (-12,50%), P.O.L.I.C.Y Ltd (-9,60 %), Promotion and Development Ltd (-7,11 %) et MCB Group Limited (-6,98%).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,55% à 19,31%. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 221,48 points et 386,74 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 33,9 milliards. Des transactions totalisant Rs 19,5 millions ont été enregistrées durant la semaine.

Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,84% et 21,83%.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu 1,37% et 1,52% respectivement en une semaine. Le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont chuté de 4,79%, 1,84% et 4,88% respectivement durant la même période.