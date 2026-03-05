Ile Maurice: Un cycliste grièvement blessé

5 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Un grave accident s'est produit mercredi vers 21 h 35 sur le by-pass de Triolet, impliquant une fourgonnette et un cycliste habitant Fond-du-Sac. Ce dernier a été grièvement blessé après la collision.

Transporté par le SAMU à l'hôpital SSRN à Pamplemousses, il a été admis en salle 3. Son état est jugé sérieux.

Le test d'alcoolémie pratiqué sur le cycliste s'est révélé positif, avec un taux de 66 milligrammes d'alcool, tandis que celui du conducteur de la fourgonnette était négatif. Une enquête est en cours.

Lire l'article original sur L'Express.

