Ile Maurice: L'inquiétude grandit parmi les employés après l'arrestation du directeur

L'inquiétude est vive parmi les employés de Kuros Construction Solutions Ltd depuis l'arrestation de leur directeur, Somaskandan Vadarajoo (Selven) Warden, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Craignant pour la continuité de leurs emplois, environ 150 travailleurs ont sollicité l'aide du syndicaliste Fayzal Ally Beegun, qui agit comme consultant dans cette affaire.

Selon ce dernier, les employés redoutent les conséquences de cette situation sur l'avenir de l'entreprise. «Ils espèrent que leur patron sera relâché afin d'être sûrs que le travail pourra se poursuivre», explique-t-il. La main-d'oeuvre de la compagnie est composée de travailleurs mauriciens ainsi que d'employés étrangers, notamment originaires d'Inde, du Népal et de Madagascar.

Toujours selon Fayzal Ally Beegun, l'arrestation du dirigeant a provoqué un climat d'incertitude au sein de l'entreprise. Les travailleurs craignent notamment que la compagnie ne soit contrainte de cesser ses activités ou qu'elle soit placée sous administration judiciaire. «La panique s'est installée après cette arrestation. Les travailleurs s'inquiètent pour leur emploi et pour la stabilité de l'entreprise», souligne-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le syndicaliste affirme également espérer que l'enquête prendra en considération la situation des employés. Il souligne que le directeur a indiqué son intention de coopérer avec la Financial Crimes Commission (FCC), qui mène actuellement l'enquête. «Ces travailleurs ont aussi besoin de leur emploi. Il est important que la situation soit clarifiée rapidement», ajoute-t-il.

Droit des travailleurs

Fayzal Ally Beegun a par ailleurs lancé un appel au ministère du Travail afin que les droits des travailleurs soient préservés pendant toute la durée de la procédure. Si les employés ont pu percevoir leur salaire pour le mois de février, le compte bancaire de la compagnie serait actuellement gelé, ce qui suscite des inquiétudes quant au paiement des salaires à venir. «Je veillerai à ce que les droits des travailleurs, qu'ils soient mauriciens ou étrangers, soient respectés. Ils doivent pouvoir recevoir leur salaire à la fin de chaque mois», affirme-t-il.

Pour l'heure, les activités se poursuivent sur les chantiers, mais l'incertitude demeure. Certains employés redoutent notamment de se retrouver dans une situation similaire à celle vécue par d'anciens salariés d'entreprises aujourd'hui disparues, toujours en attente d'une compensation. Le syndicaliste appelle également les autorités à s'assurer que les travailleurs étrangers logés en dortoir continuent d'avoir accès aux services essentiels, notamment aux repas.

L'arrestation de Selven Warden s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur des fonds débloqués par la Mauritius Investment Corporation en faveur de Kuros Construction Solutions Ltd. Selon les enquêteurs, plus de Rs 670 millions auraient transité entre janvier 2022 et août 2024 sur des comptes bancaires liés au dirigeant dans le cadre de ses activités professionnelles. La FCC considère ces transactions comme suspectes et cherche à déterminer si ces fonds proviendraient d'activités illicites.

De son côté, la défense conteste ces allégations. Elle affirme que les fonds ont été mobilisés dans le cadre de projets spécifiques et assortis de garanties, et que les demandes de financement ont été soumises conformément aux procédures établies et approuvées par les instances concernées. Selon les avocats, rien n'indique que ces sommes aient été utilisées à des fins personnelles.

En attendant l'évolution de l'enquête, les employés de Kuros Construction Solutions Ltd restent dans l'expectative, espérant que la situation se stabilisera rapidement afin d'assurer la continuité de leurs emplois.