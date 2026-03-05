Ile Maurice: Vers des décisions stratégiques pour sortir de la crise

C'est un rendez-vous attendu de longue date. Cet après-midi, employés, syndicats et citoyens se réunissent au Lakepoint Hall, à Curepipe,pour débattre de l'avenir des casinos mauriciens, placés sous la responsabilité de la State Investment Corporation Ltd. L'objectif : analyser la situation et proposer des solutions concrètes pour un secteur en crise depuis près d'une décennie.

Les chiffres sont inquiétants. Entre 2015 et 2024, les casinos ont cumulé près de Rs 1,5 milliard de pertes, une situation qualifiée de «désastreuse» par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, qui a dénoncé au Parlement un manque de stratégie et de gouvernance sous l'ancien gouvernement. Malgré cette hémorragie financière, aucune mesure corrective durable n'a été mise en place. Les déficits se sont succédé : Rs 59 millions, Rs 75 millions, Rs 133 millions, Rs 95 millions, Rs 117 millions, Rs 173 millions, Rs 211 millions, Rs 267 millions, et Rs 327 millions sur 18 mois jusqu'à juin 2024. Près de dix ans de pertes continues, sans véritable plan de relance ni contrôle des dépenses.

Selon plusieurs employés proches du dossier, ces pertes trouvent leur origine dans des décisions contestables et des dépenses injustifiées. Ils citent notamment des honoraires juridiques élevés pour des affaires perdues d'avance ou encore la rénovation coûteuse du bâtiment administratif de Curepipe, transféré peu après dans un autre local appartenant à un proche d'un ancien député du Mouvement socialiste militant, avec un loyer mensuel estimé à Rs 200 000.

S'ajoutent à cela des salaires jugés excessifs, des postes créés inutilement et des travaux abandonnés, comme la construction d'une cloison démolie quelques mois plus tard. Une culture du gaspillage et de l'improvisation aurait ainsi compromis la viabilité du secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aujourd'hui, le panel se réunit pour tenter de tracer des pistes stratégiques pour l'avenir des casinos. La question de la privatisationrevient depuis plusieurs années et pourrait être une solution pour résoudre la crise de liquidité. Mais qu'adviendra-t-il des emplois des travailleurs si cette option venait à être retenue ?

Pour débattre de ces enjeux, la Casino Employees Union (CEU) a invité plusieurs intervenants : Sharvin Sunassee, négociateur de la CEU, Prakash Chadee, consultant en gestion, Rajen Valayden, citoyen engagé, et Jayen Moorghen, président de la CEU. La rencontre sera modérée par Ashvin Gudday. Le panel commencera ses discussions à 13 heures, avec l'espoir de proposer des solutions réalistes et durables pour un secteur essentiel à l'économie locale.