Cote d'Ivoire: A Assinie, la DG-ITH trace la feuille de route 2026 pour une Côte d'Ivoire plus attractive

Du 4 au 6 mars 2026, la station balnéaire d'Assinie a servi de cadre à l'atelier bilan 2025 et d'élaboration du Plan de Travail Annuel (PTA) 2026 de la Direction générale de l'Industrie touristique et hôtelière (DG-ITH). Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la performance du secteur touristique ivoirien, conformément aux orientations du Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs.

Organisés au South Pearl Hotel, les travaux ont réuni près d'une quarantaine de responsables et cadres issus des différentes directions et cellules opérationnelles de la DG-ITH. Durant ces trois jours d'échanges, les participants ont dressé le bilan des activités menées en 2025 tout en posant les bases du programme d'actions pour l'année 2026.

Selon les organisateurs, cet atelier constitue une étape importante dans la gouvernance du secteur touristique national. Il traduit la volonté du ministère de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une vision commune : faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique incontournable sur le continent africain. Représentant le Directeur de cabinet, Sobé Casimir Kouamé, inspecteur au ministère, a rappelé l'importance de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Selon lui, cette ambition exige « rigueur, cohérence et innovation » dans la mise en œuvre des politiques publiques.

« Le bilan 2025 doit être l'occasion de mesurer nos acquis, mais aussi de relever nos défis afin que 2026 soit une année de consolidation et de rayonnement international », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de renforcer la synergie entre les directions opérationnelles et d'améliorer la qualité des services touristiques et hôteliers. Dans son allocution de cadrage, le directeur général de la DG-ITH, Dr Fagama Klo, a quant à lui présenté l'atelier comme « un moment de vérité et de projection ». Il a invité les participants à analyser avec lucidité les insuffisances enregistrées en 2025 afin de proposer des solutions concrètes pour l'année à venir.

« Notre mission est de coordonner, évaluer et garantir la performance des actions dans le respect des orientations du Plan national de développement 2026-2030 », a-t-il affirmé, tout en mettant en avant l'importance de l'approche participative et interactive adoptée pour les travaux.

Au-delà du bilan, l'atelier visait également à harmoniser et valider le Plan de Travail Annuel 2026 des différentes directions et entités impliquées dans la mise en œuvre du programme tourisme. Les échanges ont ainsi permis d'identifier les insuffisances, de relever les défis et de définir des priorités d'actions pour renforcer la compétitivité du secteur.

À l'issue des travaux, les participants devraient disposer d'une feuille de route claire et consolidée, destinée à garantir une mise en œuvre efficace des activités prévues pour 2026. À travers cette initiative, le ministère du Tourisme et des Loisirs confirme sa volonté d'accélérer la transformation du secteur touristique ivoirien et de positionner durablement la Côte d'Ivoire parmi les destinations phares d'Afrique.