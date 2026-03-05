Cote d'Ivoire: La Fondation Magic System inaugurera cinq nouvelles écoles en 2026

La coopération entre l'État ivoirien et la Fondation Magic System en faveur de l'éducation continue de se renforcer. Ce jeudi 5 mars 2026, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan, a reçu en audience le chanteur ivoirien A'Salfo, de son vrai nom Salif Traoré, président de la Fondation Magic System, à son cabinet situé au 7e étage de la Tour B au Plateau.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur le partenariat qui lie la fondation au ministère en charge de l'Éducation. Depuis près de vingt ans, la Fondation Magic System s'investit dans l'amélioration des conditions d'apprentissage en Côte d'Ivoire à travers la construction et la réhabilitation d'écoles primaires dans plusieurs localités du pays. Au fil des années, cette initiative citoyenne a contribué à offrir à des milliers d'enfants un meilleur cadre d'étude, notamment dans les zones où les infrastructures scolaires restent insuffisantes.

Dans la dynamique de cet engagement, cinq nouveaux établissements scolaires seront inaugurés au cours de l'année 2026. Ces infrastructures éducatives verront le jour dans les localités de Badikaha, Jacqueville, Gonaté, Divo et San Pedro. Une initiative qui s'inscrit dans la vision des autorités ivoiriennes visant à améliorer l'accès à l'éducation et à renforcer la qualité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire national.

Au terme de cette audience, le ministre a exprimé, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement, sa profonde reconnaissance à la Fondation Magic System pour son engagement constant en faveur de l'éducation et du développement social.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Magic System pour cet engagement citoyen en faveur de l'éducation », a-t-il déclaré, saluant l'apport significatif de la fondation au système éducatif ivoirien. La rencontre a également été marquée par la remise d'une invitation officielle au lancement de la 18e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (Femua), prévu le 24 mars 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Organisé chaque année par le groupe Magic System, le Femua est devenu l'un des plus grands rendez-vous culturels et musicaux d'Afrique, tout en demeurant un puissant levier de mobilisation sociale autour de l'éducation, de la santé et du développement. À travers cette collaboration durable entre les pouvoirs publics et la Fondation Magic System, la culture et la musique continuent ainsi de se mettre au service de l'éducation et de l'avenir de la jeunesse ivoirienne.