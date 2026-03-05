Cote d'Ivoire: Adjamé - Un homme retrouvé sans vie sous le pont Liberté

Macabre découverte au petit matin à Adjamé. Le corps d'un homme âgé d'environ 28 ans a été retrouvé sous le pont Liberté, en direction de la gare de Bingerville, ce jeudi 5 mars. Alertés par un signalement, les sapeurs-pompiers militaires se sont rendus sur les lieux où ils ont constaté le décès de la victime. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

Un homme âgé d'environ 28 ans a été retrouvé sans vie tôt dans la matinée du jeudi 5 mars 2025, à Adjamé, sous le pont Liberté, en direction de la gare de Bingerville. Selon les informations communiquées par les services de secours, la 1ᣴe compagnie Indénié des sapeurs-pompiers militaires a été alertée à 06 h 49 pour un cas de blessé signalé dans cette zone. Arrivées sur les lieux, les équipes de secours ont découvert le corps d'un jeune homme suspendu sous l'ouvrage.

Après les premières constatations, les secouristes ont confirmé le décès de la victime. Outre les sapeurs-pompiers militaires, l'officier de garde du secteur 2, le commandant par intérim de la 1ᣴe compagnie ainsi que des éléments de la police scientifique étaient également présents sur place pour effectuer les constatations d'usage. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.