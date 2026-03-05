Cote d'Ivoire: Taï - Une nouvelle antenne TNT installée à Zagné pour une meilleure réception

5 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Saint-Tra Bi

Une nouvelle antenne de la Télévision numérique terrestre (Tnt) a été installée le mercredi 4 mars 2026, à Zagné, dans le département de Taï, afin d'assurer une meilleure couverture et une meilleure réception sur toute l'étendue du territoire départemental.

La cérémonie de lancement a eu lieu dans la salle des fêtes de la sous-préfecture de Zagné, en présence du sous-préfet de la localité, Assié Konan Abel, d'une délégation de la Société ivoirienne de télédiffusion (Idt), conduite par Josiane Montero, ainsi que des chefs traditionnels.

« Nous sommes à Zagné pour informer la population de la mise en service d'une antenne. Il y avait un problème de réception à cause du relief. Face à cette difficulté, le directeur général de l'Idt a tout mis en oeuvre pour installer une antenne dans ce village afin de permettre à la population de recevoir sans difficulté la Tnt et de suivre les chaînes ivoiriennes sans payer chaque fin de mois », a expliqué Josiane Montero, représentante du directeur général de l'Idt.

Elle a également demandé à la population du département d'acheter les kits Tnt pour suivre les informations du pays, tout en les rassurant qu'ils n'auront plus de problèmes de réception. « La Tnt arrive pour non seulement contribuer à résoudre le problème de la vie chère et de l'accessibilité à l'information, mais aussi pour créer des emplois. Nous allons nous engager véritablement pour qu'elle soit une réalité », a-t-elle ajouté.

Josiane Montero a annoncé qu'une formation destinée à 25 jeunes recrutés par l'Idt, visant à les préparer aux métiers de technicien et d'installateur d'équipements Tnt, sera prochainement mise en place. Cette initiative permettra aux populations rurales d'accéder à la Tnt sans avoir à faire appel à un technicien venant de la ville pour l'installation. Le sous-préfet de Zagné, Assié Konan Abel, s'est réjoui de l'arrivée de la Tnt dans toute sa circonscription, tout en exhortant ses administrés à se l'approprier.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

