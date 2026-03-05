Cote d'Ivoire: Bouaké/Autonomisation des femmes - Le nouveau Représentant résident de l'UNFPA a effectué une visite de terrain

Saïdou Kaboré, le nouveau Représentant résident du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), a consacré le dernier jour de son séjour à Bouaké à effectuer une visite de terrain auprès d'une femme guérie de la fistule obstétricale et d'une association de femmes vivant avec un handicap, qui ont bénéficié d'un accompagnement financier de la part de l'entité onusienne pour leur autonomisation.

Le 27 février 2026, le nouveau Représentant résident de l'Unfpa en Côte d'Ivoire, accompagné de sa délégation, s'est rendu à Tolakouadiokro, un quartier situé à quelques encablures de l'aéroport de Bouaké, où il a visité Catherine Kantiono. Cette dernière a bénéficié d'une aide financière de 50 000 Fcfa, qui lui a permis de booster son activité commerciale.

« J'ai souffert de la fistule obstétricale. En 2017, grâce à l'Unfpa, j'ai pu être opérée et guérie de cette maladie pour le moins honteuse », a-t-elle témoigné. Avant d'ajouter : « L'Unfpa ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a accompagnée financièrement, ce qui m'a permis d'ouvrir mon commerce », a révélé la bénéficiaire.

Par la suite, Saïdou Kaboré et sa délégation se sont rendus à Broukro pour visiter Christine Somé, présidente de l'Union des associations des femmes vivant avec un handicap de la région de Gbêkê (Uafvhrg). Cette dernière a indiqué que leur union a bénéficié d'un soutien financier d'un montant de 350 000 Fcfa, à travers l'Ong « Sauvons 2 vies », soutenue par l'Unfpa. Cette aide a permis à plusieurs de leurs membres de s'installer à leur propre compte pour mener des activités génératrices de revenus.

Les bénéficiaires n'ont pas manqué de solliciter d'autres soutiens qui leur permettront de diversifier leurs activités et de bénéficier de formations dans les Technologies de l'information et de la communication (Tic), afin de se lancer dans le e-commerce. Saïdou Kaboré les a encouragées et les a rassurées en leur indiquant qu'il avait pris bonne note de leurs sollicitations.