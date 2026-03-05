Togo: Des partenariats internationaux qui transforment la formation

Prénam Houzou-Mouzou, présidente de l'université de Kara (UK), souhaite donner une ouverture internationale à l'institution qu'elle dirige.

L'UK a déjà rejoint un vaste consortium académique international réunissant des universités d'Afrique subsaharienne -- Éthiopie, Kenya, Nigeria, Sénégal, Ouganda, Tunisie, Afrique du Sud -- et d'Europe, notamment en Allemagne, Pologne, Roumanie et Belgique.

« Ces partenariats ont contribué de manière significative à l'amélioration de la qualité de nos offres de formation et au rayonnement institutionnel de notre université », explique-t-elle.

Phare de cette coopération, le projet BASIS, cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus+ (2023-2026), marque une étape importante : c'est la première fois que l'Université de Kara assure la coordination principale d'un projet financé par l'UE.

Centré sur la réforme de la formation agricole, le projet a permis de passer d'une pédagogie théorique à une approche résolument pratique, avec des stages permanents en milieu agricole pour renforcer l'employabilité des diplômés. Il intègre également des politiques d'inclusion sociale et d'égalité de genre au sein des universités partenaires.

En moins de trois ans, BASIS a déjà produit des résultats tangibles. L'université espère désormais capitaliser sur cette expérience pour décrocher de nouveaux projets européens dont elle sera chef de file, tout en accompagnant l'insertion professionnelle des jeunes diplômés au service du secteur agricole togolais.