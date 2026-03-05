Togo: La Poste au coeur de la digitalisation des documents commerciaux

Le ministère du cCmmerce et la Société des Postes du Togo (SPT) ont noué un partenariat visant à faciliter la livraison des documents administratifs liés au commerce extérieur directement auprès des opérateurs économiques.

Concrètement, les entreprises n'auront plus à se déplacer pour obtenir leurs documents : autorisations de mise sur le marché, cartes import-export, certificats d'origine, certificats de qualité et autres documents sensibles leur seront acheminés rapidement par la Poste.

« La Poste n'est pas un service du passé. Elle est une institution résolument tournée vers l'avenir », a affirmé le directeur général de la SPT, Kwadzo Dzodzro Kwasi, soulignant la volonté de l'institution de se réinventer dans l'écosystème numérique national.

Cet accord s'inscrit dans la modernisation de l'administration publique.