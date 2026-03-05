Afrique: Weego lève 1,1 million de dollars pour développer sa plateforme de mobilité en Afrique

Weego, une startup maroco-sénégalaise spécialisée dans la mobilité, a levé 1,1 million de dollars lors d'un tour de table mené par Azur Innovation Fund afin d'étendre sa plateforme de transport à travers l'Afrique.

La société exploite une application de mobilité en tant que service qui intègre différentes options de transport en une seule interface. Les utilisateurs peuvent accéder aux transports en commun, au covoiturage et à d'autres services par le biais de la plateforme.

Weego a été fondée en 2020 par Saad Jittou et Mor Niane.

La société a déclaré que le financement soutiendra l'expansion dans plus de villes au Maroc et renforcera les services de transport d'entreprise grâce à son produit WeegoLines. La plateforme se prépare également à une expansion régionale sur d'autres marchés africains.

WeegoLines fournit des services de gestion des transports aux entreprises. Le système aide les employeurs à organiser les itinéraires et la logistique du transport des employés par le biais d'une plateforme numérique.

"Le transport reste l'un des principaux obstacles à l'activité économique dans de nombreuses villes", a déclaré le directeur général Saad Jittou dans un communiqué. "Nous construisons la couche technologique qui aide à rendre l'infrastructure de mobilité existante plus efficace et plus accessible".

L'application de l'entreprise relie les systèmes de transport fragmentés et coordonne les services des différents fournisseurs.

Les services de mobilité urbaine se sont développés dans les villes africaines à mesure que la demande d'alternatives aux véhicules privés et aux réseaux de transport informels augmentait.

Le financement permettra également de développer la plateforme multimodale de l'entreprise et de l'étendre à de nouveaux marchés.

Points clés à retenir

Les plateformes de mobilité en tant que service visent à intégrer les réseaux de transport qui sont souvent fragmentés dans de nombreuses villes africaines. Les bus publics, les minibus informels, les taxis et les plateformes de covoiturage fonctionnent souvent sans coordination. Cela crée des lacunes dans la planification des itinéraires, la billetterie et les données. Des plateformes comme Weego tentent de résoudre ce problème en créant une couche numérique qui regroupe plusieurs services en un seul système. Cette approche a gagné du terrain dans le monde entier, car les villes tentent d'améliorer l'efficacité des transports sans construire de nouvelles infrastructures. Le transport d'entreprise devient également un marché important. Les entreprises mettent souvent en place des navettes pour leur personnel car les systèmes de transport public ne relient pas de manière fiable les zones résidentielles aux quartiers d'affaires. Les plateformes de mobilité qui gèrent les itinéraires, les horaires et les paiements peuvent réduire les coûts de transport pour les employeurs tout en améliorant la fiabilité pour les travailleurs. Les tendances à l'urbanisation en Afrique stimulent également la demande de systèmes de transport intégrés. Les Nations unies prévoient que les villes africaines compteront des centaines de millions d'habitants supplémentaires au cours des prochaines décennies. Les startups qui assurent la coordination numérique des infrastructures de transport existantes se positionnent pour capter une partie de cette croissance à mesure que la demande de mobilité augmente.