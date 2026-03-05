Ethiopie: Gebeya s'associe à M-Pesa Ethiopia pour lancer l'abonnement aux outils d'IA

La plateforme éthiopienne d'intelligence artificielle Gebeya s'est associée à M-Pesa Ethiopia pour lancer un nouveau produit d'abonnement qui permet aux utilisateurs d'accéder à des outils de création d'intelligence artificielle par le biais de paiements mobiles.

Le produit, appelé Dala AI Bundle, permet aux Éthiopiens de s'abonner à des outils d'intelligence artificielle et de payer directement par l'intermédiaire de leur portefeuille M-Pesa.

Selon M. Gebeya, ce partenariat marque la première fois qu'un opérateur de téléphonie mobile en Afrique propose des outils de création d'intelligence artificielle dans le cadre d'un service numérique grand public.

L'offre groupée permet aux utilisateurs d'accéder à des outils d'IA sans avoir besoin de cartes de crédit ou de systèmes de paiement internationaux. Les paiements sont effectués par l'intermédiaire de la plateforme M-Pesa.

Gebeya développe des systèmes d'IA conçus pour l'économie des services et de la création en Afrique. Sa plateforme fournit un agent d'IA qui fonctionne comme un assistant numérique pour les entrepreneurs et les créateurs.

L'entreprise a déclaré que le service permettait aux utilisateurs de créer des actifs et des contenus numériques à l'aide d'appareils mobiles.

"Nous mettons les outils de création à la disposition de tous ceux qui possèdent un téléphone portable", a déclaré le directeur général Amadou Daffe dans un communiqué.

Le lancement élargit le travail de Gebeya en Éthiopie suite à sa collaboration avec Safaricom dans le cadre du Safaricom Talent Cloud, qui forme des développeurs de logiciels.

M-Pesa Ethiopia a déclaré que le partenariat reflète sa stratégie d'expansion au-delà des paiements dans les services numériques.

En intégrant des abonnements à l'IA dans la plateforme d'argent mobile, les utilisateurs peuvent accéder à de nouveaux outils numériques en utilisant un système de paiement déjà largement répandu dans le pays.

Points clés à retenir

Ce partenariat met en évidence le lien croissant entre les services d'intelligence artificielle et les plateformes d'argent mobile en Afrique. De nombreux produits d'intelligence artificielle nécessitent des méthodes de paiement internationales telles que les cartes de crédit ou les portefeuilles en ligne. Ces options restent limitées sur de nombreux marchés africains où l'argent mobile est le système de paiement dominant. En permettant aux entreprises de souscrire des abonnements à des services d'intelligence artificielle par le biais de l'argent mobile, elles peuvent atteindre une base d'utilisateurs beaucoup plus large. M-Pesa est devenu l'une des plateformes de services financiers numériques les plus utilisées en Afrique. Le système traite des milliards de transactions chaque année et dessert des millions d'utilisateurs sur plusieurs marchés. L'Éthiopie est l'un des pays les plus peuplés du continent, mais l'adoption des services numériques a toujours été freinée par les infrastructures de paiement et les limites réglementaires. L'expansion de l'argent mobile dans le pays ouvre désormais l'accès à de nouveaux services numériques, notamment le commerce en ligne, les outils financiers et les abonnements à des logiciels. L'intégration des outils d'IA dans les écosystèmes d'argent mobile peut également soutenir l'entrepreneuriat numérique, en permettant aux créateurs, aux indépendants et aux petites entreprises d'accéder à des logiciels qui nécessitaient auparavant des paiements internationaux ou des contrats d'entreprise. À mesure que les services d'IA s'intègrent davantage dans les opérations commerciales quotidiennes, l'accessibilité des paiements pourrait devenir un facteur clé de l'ampleur de l'adoption de ces outils sur les marchés émergents.