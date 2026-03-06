Afrique de l'Ouest: L'immobilier africain - Connecter les marchés et accélérer la transition

La 4e édition des Babimodays, événement de référence pour les professionnels de l'immobilier en Afrique de l'Ouest, s'est tenue le jeudi 5 mars 2026, à Abidjan-Cocody. Placée sous le thème : « Connecter les marchés et accélérer la transition : l'innovation au service de l'immobilier africain », cette rencontre a réuni plus d'une centaine d'acteurs du secteur, en provenance d'Afrique et d'Europe.

Organisée par le Club de l'Immobilier, cette journée avait pour vocation de partager des données sectorielles, notamment celles relatives au marché ivoirien, de renforcer les réseaux professionnels et de stimuler les opportunités d'affaires dans un secteur en pleine mutation.

Au cours de cette édition, des dizaines de membres issus de différents clubs immobiliers panafricains ont été mis à l'honneur. Ils ont échangé leurs expériences, confronté leurs pratiques et consolidé une vision commune du développement immobilier continental. Ces travaux ont donné lieu à la production d'un document de synthèse interclubs, destiné à l'ensemble du réseau.

En procédant à l'ouverture officielle de l'événement, Mariam Mahama, présidente du Club de l'Immobilier de Côte d'Ivoire, a rappelé que le club, lancé en juin 2025, avait suscité un engouement immédiat. « Nous ne savions pas à quoi nous attendre au départ. Mais très rapidement, des professionnels de tous horizons, notamment des promoteurs, architectes, juristes, ingénieurs, financiers, gestionnaires, ainsi que des acteurs publics et privés, ont adhéré à l'initiative. »

Elle a souligné que l'immobilier constitue un secteur stratégique pour l'économie nationale, nécessitant un espace de dialogue professionnel, neutre et constructif, afin d'aborder de manière transparente les enjeux, les contraintes réglementaires, les défis fonciers et les opportunités d'investissement.

Selon elle, l'adoption du concept Babimodays, créé par Williams Bella et porté par Angle 360, s'inscrit dans une stratégie visant à faire d'Abidjan un véritable hub immobilier en Afrique de l'Ouest. Un lieu, selon elle, de convergence des marchés, d'émergence d'idées innovantes et de construction de partenariats structurants.

Intervenant sur l'état du marché, Youssouf Carlus, de Pulsar Partners, a présenté un panorama macroéconomique du secteur immobilier africain. Il a souligné que la dynamique actuelle est portée par une croissance démographique soutenue, une urbanisation rapide et des politiques publiques axées sur la modernisation des infrastructures.

Il a précisé que les investissements immobiliers ont connu une progression notable : « Les investissements dans le secteur sont passés de 35 % en 2005 à 45 % en 2025, selon les données récentes. Ce taux illustre la confiance croissante des investisseurs internationaux. » Il a invité l'ensemble des acteurs à une concertation renforcée afin de consolider cette trajectoire et de « cimenter » les avancées déjà réalisées.

La journée a été meublée par des tables rondes et des panels portant sur l'innovation, la transition énergétique et la digitalisation du secteur, ainsi que par des sessions de partage d'expériences.

L'événement s'est conclu par la Nuit de l'Immobilier, un moment dédié au réseautage de haut niveau, renforçant les liens entre investisseurs, opérateurs immobiliers, urbanistes, institutions financières et experts techniques.