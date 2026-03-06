Ethiopie: La Bourse éthiopienne a lancé une application de trading mobile

Addis-Abeba — La Bourse éthiopienne (ESX) a présenté « Neway », sa nouvelle application mobile, conçue pour faciliter l'accès aux marchés financiers partout en Éthiopie.

La Bourse éthiopienne (ESX) a lancé sa première application de trading web et mobile, « Neway », destinée à rendre le marché des capitaux accessible à tous les citoyens et à favoriser le développement d'un écosystème d'investissement inclusif.

Développée en partenariat avec Infotech Private Limited, l'application permet à la fois aux investisseurs débutants et expérimentés de participer facilement aux transactions financières.

Lors du lancement, Brook Taye, PDG d'Ethiopian Investment Holdings (EIH) et président du conseil d'administration d'ESX, a salué cette initiative comme une réussite majeure pour la transformation du secteur, mettant en avant l'engagement du gouvernement envers la modernisation du marché.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également rappelé l'essor des transactions numériques en Éthiopie, citant notamment Tele Birr d'Ethio Telecom, qui compte désormais plus de 50 millions d'abonnés.

Pour sa part, Hana Tehelku, directrice générale de l'Autorité des marchés de capitaux éthiopienne, a souligné que l'application est conçue pour être inclusive et participative, tout en ouvrant la voie à un meilleur accès aux marchés internationaux.

Enfin, Tilahun E. Kassahun, directeur général d'ESX, a indiqué que Neway marque une étape clé dans l'ambition de l'Éthiopie de bâtir une bourse de valeurs normalisée à l'échelle mondiale, en renforçant les interactions entre les investisseurs et le marché pour dynamiser l'écosystème financier national.