Sénégal: Le gouvernement trace la voie vers l'accès universel à l'électricité en 2029

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a coprésidé ce jeudi avec son collègue de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame souleye Diop, la réunion de restitution de la stratégie d'achèvement de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. La rencontre a permis de faire le point sur les progrès réalisés et de définir les orientations pour atteindre cet objectif stratégique.

Dans son allocution, Abdourahmane Sarr a souligné que « l'accès universel à l'électricité constitue un levier majeur de transformation économique et sociale », en cohérence avec la Vision Sénégal 2050. Il a insisté sur le rôle de l'électrification dans l'inclusion sociale et le développement économique, notamment en zones rurales, où elle favorisera l'irrigation agricole, la transformation de produits, le développement de la chaîne du froid et l'implantation de petites industries, créant emplois et revenus pour les populations.

Le ministre a salué les progrès récents, rappelant que le taux d'accès à l'électricité est passé de 62 % en 2015 à 86 % en 2024, tandis que l'électrification rurale a plus que doublé, atteignant 69,8 % en 2024 contre 24,2 % en 2013.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a toutefois souligné que l'accès reste à améliorer et que les coûts restent élevés malgré les subventions jugées insoutenables, en raison de la faible densité et des revenus limités des ménages ruraux.

Abdourahmane Sarr a également plaidé pour la poursuite des réformes du secteur électrique, estimant nécessaire l'ouverture progressive des segments de transport et de distribution à la concurrence dans un cadre régulé. Selon lui, le succès de la stratégie dépendra fortement de la mobilisation du secteur privé : sur les 2 623 milliards de francs CFA prévus pour 2025-2029, 64 % devraient provenir d'investissements privés.