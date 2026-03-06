Tunisie: Japon - Un logo pour célébrer 70 ans de relations diplomatiques

L'ambassade du Japon à Tunis a dévoilé, mercredi, le logo commémoratif du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon. Ce symbole fort marque sept décennies de partenariat entre les deux pays.

Sélectionné parmi plus de 60 propositions, ce logo a été conçu par une Tunisienne résidant au Japon. Il met en scène le chiffre « 70 » relié par un trait continu : le noeud reliant le 7 et le 0 symbolise le dialogue et la relation bilatérale, tandis que la ligne ininterrompue incarne l'histoire partagée et la coopération entre les deux pays.

Dévoilée sur les canaux officiels de l'ambassade, cette identité visuelle pourra être utilisée pour labelliser l'ensemble des projets et des événements officiels inscrits dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire.

Par-delà cet hommage symbolique, les relations économiques tuniso-japonaises constituent un modèle de partenariat stratégique en pleine expansion. Cet élan s'est accentué depuis que la Tunisie a accueilli la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8) en août 2022, ce qui a permis d'insuffler une impulsion commerciale et un investissement soutenu, toujours d'actualité en 2026.

Les échanges bilatéraux affichent une croissance régulière, la Tunisie dégageant même, à certaines périodes, un excédent commercial. En 2024, les exportations tunisiennes vers l'archipel ont atteint 18,6 milliards de yens (environ 125 millions de dollars), portées par le thon rouge, l'huile d'olive et les produits textiles. Dans le sens inverse, les importations tunisiennes en provenance du Japon se sont élevées à près de 11,5 milliards de yens (77 millions de dollars), portant principalement sur les véhicules, les équipements électriques et les produits sidérurgiques.

Au-delà de ces échanges, le Japon est un pilier du financement des infrastructures tunisiennes via son agence de coopération (JICA). Le montant cumulé des prêts japonais accordés à la Tunisie dépasse désormais les 350 milliards de yens. Parmi les principaux projets en cours figurent la station de dessalement d'eau de mer de Sfax, un projet vital largement financé par le Japon pour faire face à la pénurie d'eau, ainsi qu'une subvention de 2 milliards de yens octroyée en mai 2025 pour une centrale solaire à Sidi Bouzid d'une capacité de 100 mégawatts.

Enfin, l'empreinte industrielle du Japon se concrétise par l'implantation d'une quinzaine d'entreprises japonaises sur le sol tunisien, majoritairement dans le secteur des composants automobiles, générant environ 25 mille emploi