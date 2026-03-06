Congo-Kinshasa: James Swan nommé Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la MONUSCO

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé ce jeudi 5 mars la nomination de l'américain James Swan au poste de Représentant spécial pour la Mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Il succède à Bintou Keita, de Guinée, à qui l'ONU exprime sa reconnaissance pour les services rendus à la mission.

Diplomate chevronné, James Swan était depuis mars 2025, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie et chef de la Mission d'assistance transitoire des Nations unies en Somalie (UNTMIS).

Avant de rejoindre les Nations unies, James Swan a effectué une carrière de 32 ans au sein du gouvernement américain, occupant plusieurs postes liés à la RDC, notamment ambassadeur (2013-2016), chef de mission adjoint (2001-2004) et responsable de bureau (1996-1998).