Congo-Kinshasa: James Swan nommé Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la MONUSCO

5 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé ce jeudi 5 mars la nomination de l'américain James Swan au poste de Représentant spécial pour la Mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Il succède à Bintou Keita, de Guinée, à qui l'ONU exprime sa reconnaissance pour les services rendus à la mission.

Diplomate chevronné, James Swan était depuis mars 2025, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie et chef de la Mission d'assistance transitoire des Nations unies en Somalie (UNTMIS).

Avant de rejoindre les Nations unies, James Swan a effectué une carrière de 32 ans au sein du gouvernement américain, occupant plusieurs postes liés à la RDC, notamment ambassadeur (2013-2016), chef de mission adjoint (2001-2004) et responsable de bureau (1996-1998).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.