Sénégal: BRVM - Forte hausse de 371,536 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce jeudi 5 mars 2026

5 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a fortement augmenté de 371,536 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 5 mars 2026.

Alors qu'elle était sur une tendance baissière depuis plusieurs jours, cette capitalisation a vu son niveau passer de 11 406,518 milliards FCFA le 4 mars 2026 à 11 778,054 milliards FCFA ce 5 mars 2026. Cette augmentation est en lien avec la première cotation des emprunts obligataires ivoiriens TPCI 5,90% 2025-2030 et TPCI 6,00% 2025-2032. L'Etat de Côte d'Ivoire, à travers la Direction Générale des Financement, avait émis ces deux emprunts dans le but de procéder à des opérations d'échanges de tombées et au financement des investissements prévus au budget 2025.

La diffusion de ces titres a eu lieu le 23 juillet 2025 au prix de 10 000 FCFA l'unité. A l'issue de l'opération, 21 760 288 obligations TPCI 5,90% 2025-2030 et 15 483 271 obligations TPCI 6,00% 2025-2032 ont été souscrites pour une valeur de 372 435 590 000 FCFA.

La capitalisation du marché des actions a enregistré sa seconde journée de baisse, en passant de 15 944,963milliards FCFA la veille à 15 849,461 milliards FCFA ce jeudi 5 mars 2026 (-95,502 milliards FCFA).

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée à 6,701 milliards FCFA contre 3,163 milliards FCFA le 4 mars 2026.

Les indices enregistrent leur seconde journée de baisse. L'indice BRVM Composite s'est ainsi replié de 0,60 % à 411,08 points contre 413,56 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi cédé 0,31% à 192,29 points contre 192,89 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,69% à 162,11 points contre 163,23 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a cédé 0,86% à 284,07 points contre 286,52 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,60% à 158,30 points contre 159,25 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 2 150 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 5 225 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 2 685 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 2 140 FCFA) et Oragroup Togo (plus 5,71% à 3 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 68 500 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 2 325 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 7,28% à 2 930 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,73% à 38 500 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,44% à 7 750 FCFA).

