Afrique de l'Ouest: Le pays lève 33 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans l'optique d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Bénin a levé ce jeudi 5 mars 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 33 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 91 et 182 jours organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication par l'émetteur s'élève à 30 milliards FCFA. Au terme de l'opération, il a reçu des soumissions globales de 249,876 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 832,92%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 33 milliards et celui rejeté à 216,876 milliards. Ce qui donne un taux d'absorption de 13,21%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,96% pour les bons de 91 jours et 5,13% pour ceux de 182 jours.

Le remboursement du capital des bons se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 juin 2026 pour ceux de 91 jours et au 3 septembre 2026 pour ceux de 182 jours. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.