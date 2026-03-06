Soudan: Le Premier ministre réaffirme l'engagement à renforcer la coopération avec le pays

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a réaffirmé aujourd'hui la volonté du gouvernement de l'espoir de promouvoir et de développer les relations de coopération entre le Soudan et le Libéria.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre avec la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Mme Sarah Bisolo, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, ainsi que du directeur général de l'Agence de sécurité nationale du Libéria.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a passé en revue les derniers développements dans le pays dans le contexte de la guerre existentielle imposée au Soudan, ainsi que les violations et atrocités commises par la milice rebelle des Forces de Soutien Rapide, condamnées par la communauté internationale.

La discussion a également porté sur l'initiative nationale de paix du gouvernement soudanais, qui a reçu un large soutien aux niveaux régional et international.

La ministre libérienne des Affaires étrangères a déclaré à la presse que sa visite répondait à une invitation officielle du gouvernement soudanais visant à approfondir les relations bilatérales et à examiner les questions d'intérêt commun, notamment le retour du Soudan à l'Union africaine et l'expérience du Libéria en matière de réconciliation nationale et de reconstruction.

Elle a souligné la disposition de son pays à aider le gouvernement soudanais à parvenir à une paix durable et inclusive.