Soudan: Le Président du CST rencontre la ministre des AE du Libéria

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le Lieutenant-général

Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sara Beysolow Nyanti, en présence du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohieddine Salem.

Dans une déclaration à la presse, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que les deux pays ont signé deux mémorandums d'entente portant sur les consultations politiques et l'exemption de visas pour les passeports diplomatiques et spéciaux.

Il a souligné que cette visite revêt une importance particulière, le Libéria étant membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et disposant d'une expérience similaire de sortie de guerre, couronnée par l'organisation de plusieurs élections réussies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a ajouté que cette visite constitue la première d'un haut responsable africain arrivant à Khartoum via son aéroport, envoyant ainsi un message que la capitale est désormais sûre et que le gouvernement y exerce pleinement ses fonctions.

De son côté, la ministre libérienne a affirmé que les accords signés ouvrent de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, soulignant que l'exemption de visas facilitera les déplacements et renforcera les relations bilatérales.

Elle a également indiqué que son entretien avec le président du Conseil de souveraineté a porté sur l'importance d'une solution pacifique au conflit au Soudan, la protection des civils et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire.