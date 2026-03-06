Soudan: Le Président du CST salue le rôle de la direction mobile dans les victoires de la guerre de la Dignité

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le Lieutenant-général

Abdel Fattah Al-Burhan, a salué le rôle majeur joué par la direction mobile dans l'orientation et la gestion des opérations durant la « guerre de la dignité ». soulignant sa contribution à la libération du quartier général de l'armée et de zones d'Omdurman du siège imposé à l'époque par la milice rebelle.

S'exprimant lors d'un iftar organisé par la direction mobile, Al-Burhan a indiqué que le retour de la vie à Khartoum représente le retour du coeur battant du Soudan.

Il a également qualifié de « très triste » la guerre en cours au Moyen-Orient, affirmant que le Soudan, ayant lui-même souffert des ravages de la guerre, ne peut soutenir la poursuite des combats et a appelé les belligérants à déposer les armes.

Le président a salué les importantes contributions des pays du Golfe au Soudan et a affirmé la solidarité du gouvernement soudanais avec eux, tout en condamnant toute atteinte à la souveraineté de leurs peuples.

Al-Burhan a en outre averti que le gouvernement ne permettra à aucun groupe de parler au nom des forces armées ou de l'État soudanais, précisant que toute exploitation de l'espace de liberté pour nuire aux Soudanais sera rejetée.

Il a enfin indiqué que les célébrations de la victoire seront reportées jusqu'à la libération complète de localités telles que El-Geneina, For Baranga, Al-Mothalath, Al-Kurmuk et Qeisan.