Soudan: Le Président du CST salue le rôle de la direction mobile dans les victoires de la guerre de la Dignité

5 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le Lieutenant-général

Abdel Fattah Al-Burhan, a salué le rôle majeur joué par la direction mobile dans l'orientation et la gestion des opérations durant la « guerre de la dignité ». soulignant sa contribution à la libération du quartier général de l'armée et de zones d'Omdurman du siège imposé à l'époque par la milice rebelle.

S'exprimant lors d'un iftar organisé par la direction mobile, Al-Burhan a indiqué que le retour de la vie à Khartoum représente le retour du coeur battant du Soudan.

Il a également qualifié de « très triste » la guerre en cours au Moyen-Orient, affirmant que le Soudan, ayant lui-même souffert des ravages de la guerre, ne peut soutenir la poursuite des combats et a appelé les belligérants à déposer les armes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président a salué les importantes contributions des pays du Golfe au Soudan et a affirmé la solidarité du gouvernement soudanais avec eux, tout en condamnant toute atteinte à la souveraineté de leurs peuples.

Al-Burhan a en outre averti que le gouvernement ne permettra à aucun groupe de parler au nom des forces armées ou de l'État soudanais, précisant que toute exploitation de l'espace de liberté pour nuire aux Soudanais sera rejetée.

Il a enfin indiqué que les célébrations de la victoire seront reportées jusqu'à la libération complète de localités telles que El-Geneina, For Baranga, Al-Mothalath, Al-Kurmuk et Qeisan.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.