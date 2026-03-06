Soudan: Les Forces armées annoncent la libération de la ville de Bara

Les Forces armées soudanaises ont annoncé aujourd'hui avoir repris le contrôle de la ville de Bara, après des affrontements intenses avec une milice considérée comme terroriste.

Selon le communiqué officiel, les combats ont infligé de lourdes pertes en vies humaines et en équipements à la milice, qui a été contrainte de fuir, abandonnant véhicules et matériels sur le terrain.

Le communiqué souligne que cette victoire constitue une étape importante dans la « guerre de la dignité » menée par l'armée et ses forces alliées pour sécuriser le pays et éliminer les groupes armés illégaux.

Les Forces armées ont également rendu hommage à la patience et à la résilience du peuple soudanais et prié pour les martyrs tombés au combat, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le porte-parole officiel des Forces armées a conclu le communiqué en affirmant que la détermination des forces reste inébranlable jusqu'à la purification complète du territoire national de toute présence hostile.