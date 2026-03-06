Sénégal: DiomayeFaye, nouveau conseiller spécial du chef de l'État, s'engage à soutenir les JOJ Dakar 2026

Dakar — Le président de Jappo Sports & Entertainment, Diamil Faye, récemment nommé conseiller spécial chargé des Sports du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promis de mettre son expérience et son expertise au service des sports au Sénégal et de contribuer à une bonne organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

M. Faye a confirmé à l'APS avoir "eu l'honneur d'exercer, depuis le début de l'année, les fonctions de conseiller spécial chargé des Sports auprès du président de la République".

Le dirigeant sportif a fait part de sa "gratitude" envers le chef de l'État pour la confiance qu'il a à son égard et l'opportunité qu'il lui donne de "contribuer activement au développement des sports au Sénégal".

"Ma première mission est d'accompagner l'État et de contribuer à la bonne réalisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Elle me donnera l'opportunité de mettre pleinement cette expertise au service d'un projet d'envergure", les JOJ prévus dans la capitale sénégalaise, du 31 octobre au 13 novembre prochains, a-t-il dit.

Doué d'une expérience en gestion d'évènements sportifs nationaux et internationaux, en relations institutionnelles et en gouvernance du sport, Diamil Faye souhaite désormais mettre ces compétences au service de son pays.

Créateur de la marque de vêtements JSPORTS, il affirme vouloir, "avec la collaboration étroite des acteurs publics et privés, renforcer la vision présidentielle des sports et contribuer au développement d'un écosystème sportif inclusif et durable".

M. Faye a une solide expérience du mouvement olympique international, qu'il a intégré depuis "vingt-cinq ans au moins". Il a contribué au retour du Cambodge au Comité international olympique, en 1994, en plus d'avoir occupé des postes à responsabilité dans plusieurs comités d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, dont ceux de Sydney en 2000, d'Athènes 2004 et de Beijing en 2008.

"Un puissant levier économique et social"

Le dirigeant sportif sénégalais dit avoir participé aussi à l'organisation des JOJ de Singapour en 2010. Selon le site Internet du Comité international olympique, il a également apporté son expertise à plusieurs villes pour leur candidature à l'organisation des Jeux olympiques, dont New York en 2012, Sotchi en 2014, Tokyo en 2020 et Paris en 2024.

Diamil Faye a participé, en qualité d'expert, à l'organisation des Jeux asiatiques de Guangzhou en 2010 et des Jeux africains de Brazzaville en 2015. Membre de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, il a soutenu la planification et l'organisation des Jeux africains de la jeunesse de 2010 à Rabat, de Gaborone en 2014 et d'Alger en 2018. Le nouveau conseiller spécial du président sénégalais a aidé la FIFA à restructurer plusieurs fédérations de football.

En 2012, Diamil Faye a créé la marque de vêtements JSPORTS, portée par des équipes olympiques africaines depuis les JO de Londres en 2012. Il est l'organisateur de la Convention internationale du sport en Afrique (CISA), qui est à l'origine du Temple de la renommée d'Afrique et du programme CISA Kids, une initiative sportive et éducative lancée au Sénégal en 2007 pour des milliers d'écoliers.

"Dans un pays très jeune, qui ne manque pas de talents, nous pouvons ensemble porter cette vision présidentielle et faire du sport sénégalais un puissant levier économique et social", a-t-il dit. Diamil Faye est aussi conseiller principal du Comité national olympique et paralympique de l'Arabie saoudite.