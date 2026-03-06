Sénégal: Vers le démarrage de la construction d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans six régions

SENEGAL-EAU-INFRASTRUCTURES

Dakar, 5 mars (APS) - Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, jeudi, à Dakar, le démarrage, cette année, de la construction d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans 15 centres péri-urbains et ruraux situés dans six régions du pays.

Le Projet innovant d'accès aux services d'eau et d'assainissement pour une résilience durable des zones défavorisées (PASEA-RD) est chargé de la réalisation de ces travaux prévus dans les régions de Kaffrine (centre), Kédougou (sud-est), Louga, Matam (nord), Tambacounda et Thiès (ouest).

Le plan de travail et le budget du 2026 du PASEA-RD ont été adoptés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des "résultats visibles et tangibles"

"Les 15 sites d'intervention, cinq centres semi-urbains et 10 centres ruraux, sont répartis dans les régions de Thiès, Tambacounda, Kédougou, Matam, Louga et Kaffrine", a précisé Cheikh Tidiane Dièye lors d'une réunion du comité de pilotage du PASEA-RD.

Il explique que "la construction de ces infrastructures vise à améliorer les conditions de vie de 750 000 Sénégalais vivant dans ces régions, en leur garantissant un accès sécurisé à l'eau potable et à l'assainissement".

Selon M. Dièye, le PASEA-RD fait partie des projets et programmes de l'Agenda national de transformation, dont l'accès universel aux services essentiels est l'une des priorités.

"Cela est d'autant plus important que nous sommes dans un contexte où le Sénégal joue un rôle majeur dans l'agenda mondial et africain de l'eau et envisage de lancer prochainement des 'compacts eau', avec la collaboration de la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et financiers, afin d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable", a-t-il souligné.

Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la finalisation du recrutement des bureaux chargés du contrôle des travaux et des activités d'ingénierie sociale est l'une des priorités du PASEA-RD.

Elle aura lieu sous la responsabilité de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, a-t-il dit.

"Ce processus est une urgence absolue pour le démarrage effectif des travaux de réalisation de systèmes d'assainissement dans les centres urbains et de latrines familiales en milieu rural", a ajouté Cheikh Tidiane Dièye.

"Le PASEA-RD entre, cette année, dans une phase absolument décisive, qui devra produire des résultats visibles et tangibles", a-t-il assuré.

M. Dièye invite les parties prenantes, pour y parvenir, au renforcement de la responsabilité et de la redevabilité, à l'accélération de la mise en oeuvre du projet, à la transparence des procédures et au "dialogue" avec la Banque africaine de développement (BAD), le "partenaire stratégique" du PASEA-RD.

Efficacité et transparence

Ce projet de constructions d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement est financé avec 30,486 milliards de francs CFA de la BAD (80 %) et de l'État du Sénégal (20 %).

D'une durée d'exécution de quatre ans, il est mis en oeuvre depuis 2025 pour corriger les disparités entre le monde rural et les villes en matière d'eau et d'assainissement.

Le PASEA-RD est en même temps une initiative de renforcement de la gouvernance du secteur de l'eau. Le projet prépare aussi la création prochaine d'une autorité de régulation du secteur de l'eau, dont la mission sera d'en garantir l'efficacité et la transparence, selon le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.