Afrique: Kaolack - le CRFPE met 340 nouveaux instituteurs au service du système éducatif

Khelcom Birame (Kaolack) — Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) de Kaolack (centre) a mis, jeudi, à la disposition du système éducatif sénégalais 340 nouveaux instituteurs issus de sa 12e promotion des élèves-maîtres, a constaté l'APS.

Cette cohorte est composée de 250 stagiaires pour l'option Français et 90 pour l'Arabe, pour cinq recalés au Certificat de fin de stage des élèves-maitres (CFS/EM), soit un taux de réussite de 98,5 %, a précisé le directeur du CRFPE, Abdoulaye Ndiaye Ndiack Sarr.

Après avoir adressé ses félicitations aux stagiaires pour leur "éclatante réussite" à ce "très sélectif concours de recrutement des élèves-maitres (CREM) de la session 2025", il a indiqué que ce concours se distingue "particulièrement par son caractère sérieux, sélectif et relevé".

Le directeur du CRFPE s'exprimait ainsi lors de l'amphithéâtre de rentrée, en présence notamment des autorités éducatives locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"On peut donc penser sans risque de se tromper que vous représentez un groupe de haut niveau, sur qui l'Etat peut compter pour relever les défis du développement de l'éducation", a-t-il dit.

Pour cette année 2026, le CRFPE de Kaolack voit son effectif augmenter, passant de 340 à 410 stagiaires, dont 160 filles et 250 garçons ainsi répartis : 300 pour l'option Français, 85 pour Arabe et 25 pour l'option "daara" (école coranique).

"Le CRFPE de Kaolack est une famille soudée et toujours à l'oeuvre pour la réussite des missions qui lui sont confiées, notamment la formation initiale des élèves-maîtres et la formation continue des professeurs des collèges et des lycées", a rappelé Abdoulaye Ndiack Sarr.

"Chers stagiaires, les félicitations passées, l'euphorie passée, je m'adresse solennellement à vous, pour vous dire ce que l'Etat, les parents, les enfants, la société, la nation tout entière, vos formateurs attendent de vous pendant et après votre formation. Soyez des agents de développement social, économique et culturel", a-t-il lancé.

Il leur a rappelé qu'entre leurs mains passeront ou seront façonnées des générations qui définiront ou traceront les destinés de leur nation. Par conséquent, ils doivent, selon lui, incarner les principes et règles de civisme et de professionnalisme dans leurs pensées et actions de tous les jours.

"Aujourd'hui commence votre partition dans le rôle pour votre pays, notre pays, le pays que vous léguerez à vos enfants. Et il sera ce que vous déciderez d'en faire. Vous tenez le bon bout, et faites en bon usage !", a encore insisté le directeur du CRFPE de Kaolack.