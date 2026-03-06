Sénégal: Malick Ndiaye reçoit en audience quatre ambassadeurs accrédités à Dakar

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye a reçu jeudi en audience les ambassadeurs de la Finlande, de l'Espagne, de la Russie et de la Turquie avec lesquels il a échangé sur les perspectives de renforcement de la coopération, notamment sur la diplomatie parlementaire, à appris l'APS de ses services.

"Ces différentes rencontres ont été l'occasion d'échanger sur les perspectives de renforcement des relations de coopération entre le Sénégal et ces pays partenaires, notamment dans les domaines politique, économique, agricole et, de manière particulière, en matière de diplomatie parlementaire", explique l'institution parlementaire sur ses pages officielles.

Ces audiences accordées aux diplomates accrédités à Dakar, poursuit le texte, témoignent de la volonté de l'Assemblée nationale du Sénégal de consolider son rôle dans la diplomatie parlementaire et de contribuer activement au renforcement des partenariats internationaux du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Au cours de ces échanges, (...) Malick Ndiaye a également mis en avant les réformes engagées au sein de l'Assemblée nationale, notamment celles visant à renforcer la transparence, moderniser les procédures parlementaires et accélérer la digitalisation de l'institution, afin de rendre son fonctionnement plus efficace et plus accessible aux citoyens", indique la même source.

M. Ndiaye signale que les discussions avec l'ambassadrice de la République de Finlande, Katja Ahlfors ont porté sur la préparation de la prochaine visite à Dakar du président du parlement finlandais, dans le cadre du renforcement des relations interparlementaires et de la coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur de la Fédération de Russie, Dmitry Kourakov a remis au président de l'Assemblée nationale une invitation officielle pour effectuer une visite en Russie en vue de consolider la coopération parlementaire et les relations bilatérales, renseigne le texte.

Les échanges entre Malick Ndiaye et l'ambassadrice du royaume d'Espagne à Dakar, Dolores Ríos Peset s'inscrivent dans le cadre d'une visite de courtoisie, permettant de réaffirmer la qualité des relations entre les deux pays et d'explorer de nouvelles pistes de coopération.

L'ambassadrice de la République de Turquie dont la mission est arrivée à son terme a, quant à elle, exprimé sa "gratitude pour la qualité de la coopération entretenue avec les institutions sénégalaises".