Sénégal: Serigne Guèye Diop s'engage en faveur de l'autonomisation économique des femmes

SÉNÉGAL-EMPLOI-GENRE

Dakar, 5 mars (APS) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a réaffirmé, jeudi, l'engagement de son ministère en faveur de l'autonomisation économique des femmes et du respect des textes en vigueur pour faire de celles-ci des actrices du changement, en dépit des défis auxquels elles font face.

Il prenait part à un panel sur le thème : "Femme et propriété intellectuelle", organisé par la cellule genre du ministère de l'Industrie et du Commerce, dans le sillage de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes prévue le 8 mars.

"La journée d'aujourd'hui n'est pas seulement une simple célébration. Elle est un rappel solennel des combats menés et des progrès accomplis, mais aussi de ce qui reste à faire. Les femmes sont actrices de changement. Elles occupent de hautes responsabilités dans l'administration. Elles dirigent des entreprises, innovent dans l'industrie, gèrent des familles et participent pleinement à la vie socio-économique du pays", a ainsi déclaré Serigne Guèye Diop.

Dans son intervention, il a relevé que les femmes continuent de faire face à des inégalités persistantes, notamment l'accès inégal aux opportunités économiques, des représentations insuffisantes dans les postes de décision, des disparités salariales, des violences basées sur le genre et des obstacles à l'entrepreneuriat.

"Notre ministère, conscient de ces défis, réaffirme à travers ma voix, son engagement ferme en faveur de l'autonomisation économique des femmes et du respect des textes en vigueur", a assuré le ministre.

Il a en ce sens pris l'engagement de promouvoir dans son département ministériel l'accès des femmes aux financements, à la formation et aux réseaux professionnels nécessaires pour créer et faire croître leurs entreprises.

Serigne Diop Guèye s'est notamment engagé à encourager la présence des femmes dans les secteurs industriels et technologiques par des programmes de formation ciblés et des mesures incitatives.

Il a promis qu'il veillera à ce que les politiques commerciales et industrielles intègrent une perspective de genre, afin de réduire les barrières et d'offrir des opportunités équitables.

Le ministre a en outre demandé la protection des femmes travailleuses contre toute forme de discrimination et de violence, et le "respect strict' de leur droit au travail.

"Ces engagements ne peuvent rester des déclarations. C'est pourquoi je demande au secrétaire général et au directeur de cabinet de voir avec tous les directeurs généraux, directeurs nationaux et coordonnateurs de programme, comment mieux intégrer le genre dans nos politiques industrielle et commerciale", a-t-il fait savoir.

Il a dans le même temps signalé qu'un travail a démarré avec la cheffe de la cellule genre du ministère pour une meilleure intégration de l'approche genre dans les politiques industrielle et commerciale.