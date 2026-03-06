Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 06 mars 2026

revue de presse

L’île Maurice menace de saisir la justice contre le Royaume-Uni

L’île Maurice envisage de poursuivre le Royaume‑Uni en justice en raison du retard dans la ratification de l’accord portant sur l’archipel des Chagos, a annoncé le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam.

Le gouvernement aurait commencé à consulter des cabinets spécialisés en droit international, alors que le transfert officiel de souveraineté reste en suspens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L’accord, signé en mai 2025, prévoit que le Royaume‑Uni cède la souveraineté des îles Chagos à Maurice, tout en conservant l’usage stratégique de la base militaire de Diego Garcia, exploitée conjointement avec les États‑Unis. Ce territoire est considéré comme un atout militaire clé dans l’océan Indien, notamment pour les opérations américaines au Moyen‑Orient. (Source Africanews)

Maroc: Elections législatives fixées au 23 septembre 2026

Le gouvernement marocain a annoncé que les prochaines élections pour la Chambre des représentants se tiendront le 23 septembre 2026, avec une campagne électorale prévue du 10 au 22 septembre.

Le gouvernement marocain a fixé au mercredi 23 septembre 2026 la date des prochaines élections législatives destinées à renouveler la Chambre des représentants, a annoncé jeudi le porte-parole de l’exécutif, Mustapha Baitas, à l’issue du Conseil de gouvernement. La décision intervient dans le cadre de l’adoption d’un projet de décret présenté par le ministère de l’Intérieur, qui encadre l’organisation du scrutin ainsi que les différentes étapes du processus électoral. (Source Apanews)

Sénégal : Le gouvernement trace la voie vers l'accès universel à l'électricité en 2029

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a coprésidé ce jeudi avec son collègue de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame souleye Diop, la réunion de restitution de la stratégie d'achèvement de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. La rencontre a permis de faire le point sur les progrès réalisés et de définir les orientations pour atteindre cet objectif stratégique.

Dans son allocution, Abdourahmane Sarr a souligné que « l'accès universel à l'électricité constitue un levier majeur de transformation économique et sociale », en cohérence avec la Vision Sénégal 2050.

Il a insisté sur le rôle de l'électrification dans l'inclusion sociale et le développement économique, notamment en zones rurales, où elle favorisera l'irrigation agricole, la transformation de produits, le développement de la chaîne du froid et l'implantation de petites industries, créant emplois et revenus pour les populations. (Source Le Soleil)

Tchad: Tom Erdimi démissionne après l’arrêt de sa réforme universitaire

L’exécutif tchadien traverse une zone de turbulences inattendue. Dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 mars 2026, le cabinet du Premier ministre a officialisé, via un communiqué laconique, la démission de Tom Erdimi.

Ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, ce poids lourd de la scène politique et ancienne figure de la rébellion a jeté l’éponge. Sa lettre de démission a été transmise au président de la République, Mahamat Idriss Déby, marquant une rupture majeure au sein de l’équipe gouvernementale. (Source Afrik.com)

Angola: La loi sur les ONG inquiète la société civile à l'approche des élections générales

La loi des ONG est entrée en vigueur mardi 3 mars en Angola, adoptée par un Parlement majoritairement acquis au parti au pouvoir, le MPLA.

Cette loi crée une instance administrative dont les membres sont nommés directement par le président João Lourenço qui sera chargé de « contrôler » les activités et les financements des ONG. L'inquiétude pointe parmi la société civile qui y voit une « interférence de l'État » à l'approche des élections générales prévues d'ici août 2027. (Source RFI)

La Zambie et le Zimbabwe se rebiffent contre les « deals » de Donald Trump sur la santé

A la suite du démantèlement brutal de son aide au développement international, en janvier 2025, l’administration américaine conditionne désormais ses financements à des contreparties commerciales ou au partage de données de santé.

Pour le Zimbabwe, c’est non. Le pays d’Afrique australe est le premier à avoir refusé de signer un accord bilatéral sur la santé proposé par les Etats-Unis, pour combler le vide laissé par l’arrêt, en janvier 2025, de l’Agence américaine pour le développement international (Usaid).

Le texte promettait 367 millions de dollars (316 millions d’euros) sur cinq ans, sans que soit précisé quelle part serait prise en charge par Washington et quelle part serait financée par Harare. « L’arrangement était asymétrique », a expliqué, dans un communiqué publié le 25 février, le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, dénonçant le partage de données de santé des Zimbabwéens imposé par l’accord. Source LeMonde Afrique)

Officiel : La CAN Féminine 2026 repoussée par la CAF

Dans une annonce officielle, la CAF, Confédération Africaine de football annonce du report de la CAN 2026 prévue initialement pour débuter dans ce mois de Mars au Maroc. L’instance annonce que la compétition est repoussée en Juillet- Août sans pour autant préciser le pays qui acceuille la compétition.

En octobre 2024, la Confédération Africaine de Football (“CAF”) a attribué au Maroc l’organisation de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Féminine (“WAFCON”) 2026, initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026.

Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d’autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la TotalEnergies CAF WAFCON 2026, du 25 juillet au 16 août 2026, afin d’assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues. (Source Africa Top Sport)

La Formule 1 toujours absente du continent africain depuis 33 ans

Les bolides de Formule 1 reprennent la piste ce week-end avec, au programme, le Grand Prix d’Australie prévu dimanche 8 mars. Pour la 33ᵉ saison d’affilée cependant, aucune manche du championnat ne se déroulera sur le continent africain, un état de fait qui trouve ses origines dans une combinaison de difficultés techniques, financières et politiques.

Le dernier Grand Prix disputé en Afrique remonte au 14 mars 1993 à Kyalami, près de Johannesburg, où Alain Prost l’emporta devant Ayrton Senna. Depuis, la planète F1 n’a jamais remis les voiles sur le continent, malgré les appels répétés de personnalités comme Lewis Hamilton, qui a publiquement exprimé son souhait de voir un jour une étape africaine avant la fin de sa carrière. (Source Beninwebtv)

Cameroun: La zone industrielle de Kribi veut créer 150 000 emplois en 15 ans

La zone industrialo-portuaire de Kribi (Kribi Port Industrial Zone – KPIZ) pourrait ajouter entre cinq et huit points de croissance à l’économie camerounaise sur les 15 prochaines années et générer jusqu’à 150 000 emplois. Cette projection a été avancée le 26 février 2026 à Yaoundé par Patrice Melom (photo), directeur général du Port autonome de Kribi (PAK) et président du conseil d’administration de KPIZ, lors du lancement officiel de la zone.

Le lancement intervient après les réunions de l’Assemblée générale et du premier Conseil d’administration de la société public-privée constituée pour développer et gérer 4 000 hectares de terrains industriels intégrés au domaine portuaire de Kribi. (Source Agence ecofin)

Éthiopie : À Addis-Abeba, la police se réinvente avec un commissariat 100 % numérique sans guichet ni agent permanent

Addis-Abeba franchit un cap dans la modernisation de son appareil sécuritaire. L’Éthiopie a récemment inauguré le premier commissariat de police « intelligent » du continent africain, un poste avancé fonctionnant sans personnel permanent.

Concrètement, l’installation se compose de cabines individuelles équipées de tablettes numériques, supprimant totalement les guichets traditionnels et les salles d’attente pour offrir un service dématérialisé.

Ce dispositif pilote a pour objectif affiché de fluidifier le traitement des plaintes et de réduire les délais d’intervention. Source Africapresse)