Cote d'Ivoire: Concours administratifs - Le directeur général de la Fonction publique explique tout dans les moindres détails

Le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, a rappelé que le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est chargé du recrutement et de la gestion des personnels civils de l'État ainsi que de ceux des établissements publics nationaux (Epn).

Dans le cadre du recrutement, plusieurs types de concours sont organisés. Il s'agit notamment des concours directs, ouverts aux personnes non-fonctionnaires mais titulaires de diplômes d'études générales, techniques ou professionnelles et désireuses d'intégrer l'administration publique.

Ainsi, le Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) permet d'accéder aux emplois de grades D1 et D2. Le Brevet d'études du premier cycle (Bepc) ouvre l'accès aux grades C1, C2 et C3, tandis que le baccalauréat, toutes séries confondues, donne accès aux grades B1 à B3. Les titulaires d'un Brevet de technicien supérieur (Bts) ou d'un Diplôme universitaire de technologie (Dut) peuvent, quant à eux, postuler à des emplois de grade B3.

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être titulaire de l'un des diplômes requis et remplir les conditions d'âge.

Les concours de recrutement concernent des personnes qui ne sont pas encore fonctionnaires, mais qui disposent déjà des qualifications ou titres attestant leur aptitude à exercer directement l'emploi visé. C'est notamment le cas des informaticiens. Les titulaires d'une maîtrise, d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur peuvent ainsi accéder à des emplois de grades A3 à A4.

Par ailleurs, il existe des concours exceptionnels destinés à des catégories spécifiques de candidats. Il s'agit, par exemple, des concours de recrutement exceptionnel ouverts pour répondre à des besoins particuliers de l'administration. Ces concours sont réservés à des catégories bien identifiées de candidats et ne sont donc pas accessibles à l'ensemble des Ivoiriens. C'est notamment le cas du concours d'intégration des personnels contractuels dans l'administration ou encore des concours de recrutement spécifique destinés à certains ministères.

Des concours dits de la diaspora sont également organisés. Ils s'adressent aux Ivoiriens vivant à l'étranger et disposant de compétences particulières recherchées par l'administration ivoirienne, notamment dans des domaines comme les spécialités médicales, la démographie ou encore la statistique.

À côté de ces concours, il existe aussi les concours professionnels qui permettent aux fonctionnaires déjà en activité de progresser dans leur carrière et de gravir les échelons de l'administration.

Il existe également des concours professionnels exceptionnels. Ceux-ci concernent des fonctionnaires qui ne passent pas par une formation préalable, car ils sont déjà titulaires des diplômes requis. « C'est aussi le cas de personnes qui occupent déjà des fonctions dans notre administration et qui peuvent, à l'occasion, bénéficier de ces concours exceptionnels pour gravir des échelons et intégrer des grades conformes aux diplômes qu'elles possèdent et aux fonctions qu'elles exercent », a expliqué Soro Gninagafol.

Les concours professionnels exceptionnels de promotion concernent les grades A5, A6 et A7. Pour y participer, il faut être titulaire au minimum du grade A4 depuis au moins sept ans.

Le processus de recrutement

Les concours sont ouverts lorsque l'administration exprime un besoin de personnel. Le processus comporte trois principales étapes.

La première est la conférence de programmation des effectifs, qui constitue une instance de discussion autour des besoins de l'administration. Chaque ministère y détermine ses besoins en recrutement. La deuxième étape est celle de l'arbitrage budgétaire. Même si les besoins sont exprimés, il faut s'assurer que l'État dispose des ressources nécessaires pour rémunérer les futurs agents. À ce niveau, des discussions sont menées entre le ministère chargé de la Fonction publique et celui du Budget afin de tenir compte de la masse salariale induite.

La troisième étape concerne le cadre juridique, avec l'élaboration des textes réglementaires permettant d'encadrer légalement l'organisation des concours. Chaque concours fait ainsi l'objet d'un communiqué officiel.

Bilan de l'année 2025

Au titre de l'année 2025, un total de 590 concours toutes catégories confondues ont été ouverts. Parmi eux, 213 concours de recrutement concernaient les personnes souhaitant intégrer la Fonction publique pour la première fois, tandis que 377 concours de promotion étaient destinés aux fonctionnaires déjà en activité. Au total, 142 863 candidatures ont été enregistrées pour 48 353 admis bruts.

Dans le détail, les concours de recrutement ont enregistré 25 259 admis, soit 52,24 %, tandis que les concours de promotion ont comptabilisé 23 094 admis, soit 47,76 %. La répartition par sexe fait état de 23 652 femmes admises, soit 48,92 %, contre 24 701 hommes, représentant 51,08 % des admis.

Par ailleurs, 55 concours n'ont enregistré aucune candidature, tandis que 31 concours, bien qu'ayant reçu des candidatures, n'ont finalement enregistré aucun admis.