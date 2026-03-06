Cote d'Ivoire: Lycée municipal de Koumassi - Une campagne de sensibilisation à la précarité menstruelle lancée

Les jeunes filles du lycée municipal de Koumassi ont pris part à une séance de sensibilisation à la précarité menstruelle organisée par Abiba Bancé, élève en classe de Terminale A3, jeune fille engagée pour la citoyenneté, le leadership et la politique. Cette campagne était placée sous le parrainage du député de Koumassi, Kader Abdraman Ouattara.

Cette séance de sensibilisation, qui s'est tenue le 4 mars 2026 au lycée municipal de Koumassi, a été l'occasion pour Abiba Bancé de plaider pour qu'aucune jeune fille en Côte d'Ivoire ne manque de serviettes hygiéniques.

L'activité a réuni plus de 500 élèves autour d'échanges portant sur l'hygiène menstruelle et la gestion des menstruations en milieu scolaire. L'objectif était d'informer les élèves, de lever les tabous liés aux menstruations et de soutenir les jeunes filles confrontées au manque de serviettes hygiéniques.

Au cours de la séance, des experts en santé ont prodigué des conseils pratiques sur l'hygiène intime, la gestion des douleurs menstruelles ainsi que les bonnes pratiques à adopter pendant la période des règles.

Dr Aka Sandrine, présidente de l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de sensibiliser l'ensemble de la communauté scolaire. « Nous sommes ici pour sensibiliser les jeunes filles, mais aussi les garçons, à l'importance de l'hygiène menstruelle. Dans certaines écoles, il n'existe pas de latrines ni d'accès à l'eau potable. Nous demandons donc au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour améliorer ces infrastructures. L'absence de conditions sanitaires adéquates expose les jeunes filles à des infections qui peuvent, dans certains cas, entraîner des problèmes d'infertilité », a-t-elle indiqué.

Présent à cette activité, Kader Abdraman Ouattara, député de Koumassi et parrain de la cérémonie, a expliqué les raisons de son engagement. « J'ai décidé d'apporter mon soutien à cette initiative parce que la précarité menstruelle demeure un sujet encore tabou dans notre société. Il est important d'en parler ouvertement afin de changer les mentalités. Je m'engage à continuer de porter ce sujet afin que la nation se mobilise davantage dans la lutte contre la précarité menstruelle », a-t-il affirmé.

La journaliste et auteure Rabia Diallo a également fait un don de livres consacrés à l'adolescence. Elle explique que ces ouvrages visent à préparer les jeunes filles aux changements liés à la puberté, afin qu'elles ne soient pas surprises par cette étape de leur vie. Ils leur permettront également de mieux connaître leur corps et de les accompagner tout au long de cette période.

Par ailleurs, une collecte de fonds est organisée afin de constituer un stock de serviettes hygiéniques destiné aux élèves dans le besoin.

À travers cette activité, les organisateurs entendent contribuer à l'amélioration des conditions de vie scolaire des jeunes filles et à la promotion de l'hygiène menstruelle en milieu éducatif.