Cote d'Ivoire: Korhogo - L'AEBECI et le Médiateur de la République scellent un partenariat pour la paix et la cohésion sociale

À Korhogo, les relations entre les acteurs religieux et les institutions républicaines continuent de se renforcer autour de l'objectif commun de consolidation de la paix et du vivre-ensemble. Dans cette dynamique, une délégation de l'Association des Églises Évangéliques Baptistes de Côte d'Ivoire (AEBECI), conduite par son président national, le pasteur Soro Ngana Joseph, a été reçue le jeudi 5 mars 2026 par le médiateur délégué de la République pour la région du Poro, Seka Michel.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une visite de courtoisie et de présentation des activités de l'Église. Elle intervient après une série de visites institutionnelles menées par la délégation les mardi 3 et mercredi 4 mars auprès de plusieurs autorités administratives et traditionnelles de la région.

Au cours de cette tournée, les responsables de l'AEBECI ont été reçus à la préfecture de région par Nadjé Serge Sylvain, secrétaire général, représentant le préfet par intérim du département de Korhogo, Dahié Digbeu Romain. La délégation s'est également rendue au siège provisoire du Conseil régional du Poro où elle a échangé avec Salimou Coulibaly, premier vice-président de l'institution, agissant au nom du président du Conseil régional, Fidèle Gboroton Sarassoro, par ailleurs directeur de cabinet du président de la République.

Les guides religieux ont aussi rencontré Issa Coulibaly, chef de canton et premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Face au médiateur délégué de la République, le pasteur Soro Ngana Joseph a présenté le Bureau national de l'AEBECI ainsi que les différentes structures locales de l'Église. Il a également exposé la vision de son organisation en matière d'accompagnement spirituel et social des populations.

Le responsable religieux a salué le rôle joué par la Médiature de la République dans la prévention et la gestion pacifique des conflits au sein de la société ivoirienne.

« L'Église ne peut pas rester en marge des défis de la société. En tant qu'AEBECI, nous croyons que la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble sont des valeurs que Dieu confie aussi à son Église », a-t-il déclaré.

Prenant la parole à son tour, l'administrateur de l'AEBECI, Yéo Namogo Siriki, a présenté les actions sociales menées par l'organisation, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Il a notamment évoqué l'Établissement privé professionnel Jane Vandenberg (EPPJ), qui offre des formations qualifiantes à des jeunes filles n'ayant pas eu l'opportunité de poursuivre leurs études.

De son côté, Seka Michel s'est félicité de cette visite, saluant l'engagement de l'AEBECI en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il a également évoqué les défis sécuritaires auxquels fait face le Grand Nord ivoirien, notamment ceux liés à l'orpaillage clandestin, source de banditisme, de prostitution et de migrations incontrôlées dans certaines zones frontalières.

Réagissant à ces préoccupations, le pasteur Soro Ngana Joseph a réaffirmé la détermination de son organisation à accompagner les institutions de la République. « Là où la paix est menacée, l'Église doit être présente », a-t-il affirmé.

La rencontre s'est achevée dans une atmosphère conviviale, marquée par la volonté commune de renforcer la collaboration entre la Médiateur de la République et l'AEBECI pour promouvoir la paix et le développement des communautés.