Afrique: Salon international du recyclage en Afrique - Innovation et économie circulaire au coeur de la première édition

Le Palais des sports de Treichville accueillera, du 18 au 20 juin 2026, la première édition du Salon international du recyclage en Afrique (Sira). Un rendez-vous dédié à la promotion du recyclage, de l'économie circulaire et de l'innovation environnementale sur le continent africain.

« Innovation, inclusion et économie circulaire : l'Afrique se recycle ». Tel est le thème de ce salon qui se veut un outil de sensibilisation aux opportunités que représentent les déchets.

Rendez-vous ambitieux d'envergure continentale, le Sira se veut également une plateforme panafricaine de rencontres, d'échanges et de valorisation des initiatives liées à la gestion durable des déchets, à la transformation des matières recyclables et à la sensibilisation écologique. Il se présente comme un espace de mise en lumière des politiques publiques dans le domaine environnemental et de promotion des bonnes pratiques en matière de recyclage en Afrique.

À travers cette initiative, l'entrepreneur Didier Goundéké, promoteur du salon, nourrit l'ambition d'offrir un cadre de visibilité et de mise en relation aux entreprises, acteurs et start-up évoluant dans le secteur du recyclage. « L'objectif est non seulement de sensibiliser à l'importance du recyclage, mais aussi de faire émerger des opportunités économiques et des emplois verts autour de la valorisation des déchets », explique-t-il.

Défilé de mode, rencontres B2B, panels, conférences, tables rondes, ateliers pratiques et distinctions figurent au programme de cet événement qui entend mobiliser les passionnés d'environnement et du recyclage.

Le salon accordera également une place de choix aux expositions à travers un espace organisé en zones thématiques afin de faciliter le parcours des visiteurs. Ainsi, on retrouvera notamment un pôle plastiques et métaux, dédié à la transformation des canettes, bouteilles et ferrailles ; un pôle biodéchets, consacré au compostage, au biogaz et à la valorisation agricole ; ainsi qu'un pôle « Upcycling » arts et design, mettant en avant des créateurs transformant des objets usagés en pièces de luxe ou en objets usuels.