Cote d'Ivoire: Tourisme - Le festival Mafa Winbo impulse l'essor de l'écotourisme à Bécédi-Brignan

Situé à environ 85 kilomètres au sud-est d'Abidjan, le village de Bécédi-Brignan, dans la région d'Azaguié-Azopé, a vibré, les 27 et 28 février, au rythme du festival Mafa Winbo, une initiative portée par les populations locales en vue de mettre en valeur les monts Mafa, véritables joyaux naturels de la zone.

Signifiant « le début de l'ascension » en langue akyé, le Mafa Winbo ambitionne d'ériger les monts Mafa en moteur de développement local. S'élevant respectivement à 300 et 800 mètres d'altitude, ces deux reliefs, nichés au coeur d'une forêt préservée, attirent depuis plusieurs décennies des visiteurs provenant d'horizons divers. Toutefois, jusque-là, les retombées économiques générées par cette affluence demeuraient limitées pour le village.

Pour le député d'Agou-Bécédi-Yakassé-Mé, Florent Yapi, il est désormais nécessaire de conférer une envergure nouvelle à cette pratique traditionnelle : « La montée du mont Mafa a toujours existé. Mais aujourd'hui, l'enjeu est de l'inscrire parmi les activités phares de Bécédi-Brignan. Le village doit rayonner », a-t-il affirmé.

Selon lui, une organisation structurée de l'ascension permettra de positionner durablement le site dans le circuit touristique national, voire international.

Présidant le comité d'organisation de cette première édition, Michel Doudou a indiqué que le festival résulte d'une réflexion collective menée par les cadres du village : « À Bécédi-Brignan, si nous analysons bien notre situation, nous comprenons que l'agriculture n'est pas notre unique levier de développement. Le tourisme, et plus particulièrement l'écotourisme, peut contribuer significativement à l'essor de notre région », a-t-il souligné.

Pour les initiateurs, les monts Mafa, chargés de mythes, de récits et de mystères ancestraux, constituent un atout majeur à valoriser. D'où la volonté de redimensionner l'ascension traditionnelle et d'en faire un produit touristique structuré, à même de générer des emplois dans l'hôtellerie, la restauration, le transport ou encore les activités sportives.

Le chef du village, Vincent N'cho Hobi, a pour sa part insistée sur l'impérieuse nécessité de mieux encadrer et moderniser l'événement : « Il est temps de moderniser et de structurer la montée des Mafa. Nous avons mis en place une structure chargée exclusivement de cette activité. Les choses vont changer », a-t-il assuré.

Si l'ascension rituelle, organisée chaque mois de septembre, est maintenue, elle sera désormais encadrée dans un cadre revu et renforcé.

Considérés comme l'une des merveilles touristiques de la région, les monts Mafa, avec leurs silhouettes imposantes et leurs légendes séculaires, disposent d'un potentiel d'attractivité remarquable. Désormais reliée au réseau routier bitumé, cette localité agricole entend transformer cette nouvelle accessibilité en une opportunité économique durable.

À travers le festival Mafa Winbo, Bécédi-Brignan ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire, misant sur l'écotourisme et la mise en valeur de son patrimoine naturel et culturel pour accélérer son développement et s'inscrire pleinement dans la dynamique nationale de promotion du tourisme vert en Côte d'Ivoire.