Cote d'Ivoire: Au pays - Kalil Konaté veut accélérer le développement des zones industrielles avec la Sogedi

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a effectué, le jeudi 5 mars 2026, une visite de travail au siège de la Société de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (Sogedi), situé dans la commune de Cocody, à Abidjan.

Cette rencontre visait à faire le point sur les projets d'aménagement des zones industrielles et à lever les obstacles entravant leur mise en oeuvre.

Au cours de cette séance de travail avec les responsables de la structure, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner le développement des infrastructures industrielles, considérées comme un levier essentiel de transformation économique du pays.

Selon Kalil Konaté, l'objectif est d'augmenter significativement la contribution du secteur industriel à la richesse nationale dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030. « La part de l'industrie dans la formation du Pib doit passer de 22,7 % à 30 %. Cela nécessite beaucoup d'investissements et ces investissements ne peuvent se faire que sur des sites industriels dédiés », a-t-il expliqué.

Le ministre s'est dit satisfait des avancées enregistrées, notamment la levée de certains blocages institutionnels et financiers grâce à un décret pris il y a environ deux mois.

Cette mesure permet désormais à la Société de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles de rechercher des partenaires techniques et financiers afin de développer des sites industriels modernes et entièrement équipés.

« Aujourd'hui, la contrainte majeure qui était le financement a été levée. La Sogedi a désormais pour mission d'aller chercher les ressources nécessaires pour développer ces zones industrielles », a indiqué le ministre, soulignant que quatre programmes portant sur 1 450 hectares sont déjà à maturité pour un coût global estimé à 370 milliards de Fcfa.

Le directeur général de la Sogedi, Diomandé Mamadou, a, pour sa part, rappelé que la structure joue un rôle central dans la stratégie d'industrialisation du pays.

Selon lui, l'équipe travaille depuis plusieurs années à la maturation de grands projets structurants. Parmi les initiatives en cours figurent la création d'une ville industrielle pour Abidjan, l'aménagement d'une zone industrielle à San Pedro ainsi que d'autres projets à Bouaké et Abengourou. « Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant près de trois ans pour faire émerger ces projets qui sont aujourd'hui en phase de maturité », a-t-il affirmé.

Le directeur général a également tenu à rassurer les populations et les opérateurs économiques sur le dynamisme de la structure. « Notre client n'est pas monsieur tout-le-monde, ce qui fait que nos actions ne sont pas toujours visibles. Mais la Sogedi travaille activement pour offrir des terrains industriels modernes et attractifs », a-t-il souligné.

Pour Kalil Konaté, la Côte d'Ivoire dispose d'atouts majeurs pour attirer les investisseurs, notamment la disponibilité de l'énergie, du foncier et les réformes économiques engagées ces dernières années. Il s'est dit convaincu que, dans les prochains mois, l'offre de terrains industriels sera suffisamment structurée pour répondre aux besoins des opérateurs économiques.

« Bientôt, on ne nous demandera plus de terrains industriels. C'est nous qui irons vers les opérateurs pour leur proposer des sites prêts à accueillir leurs investissements », a-t-il conclu.