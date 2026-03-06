Sénégal: Souveraineté alimentaire - Le gouvernement sénégalais renforce la promotion du riz local

À travers le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV), les autorités sénégalaises ont annoncé une nouvelle mesure visant à encourager la consommation de riz produit localement. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

Selon les informations communiquées, l'État a décidé d'accorder une subvention de 50 FCFA par kilogramme de riz local. Cette aide financière est destinée à soutenir à la fois les producteurs et les commerçants, afin de rendre le riz local plus compétitif sur le marché et plus accessible aux consommateurs.

L'objectif principal de cette mesure est de stimuler la consommation du riz local et de renforcer la production nationale. En facilitant l'écoulement du riz produit au Sénégal, le gouvernement entend réduire la dépendance du pays aux importations et soutenir les acteurs de la filière rizicole.

Cette annonce, relayée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, a été faite à Dakar ce 5 mars 2026. Elle s'inscrit dans une série d'actions visant à valoriser les produits agricoles nationaux et à consolider l'économie locale.

À travers cette subvention, les autorités espèrent non seulement améliorer les revenus des producteurs, mais aussi encourager les Sénégalais à privilégier la consommation du riz cultivé et transformé au niveau national.