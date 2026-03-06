Sénégal: Ramadan 2026 - La SONAGED déploie l'opération Koor-Set pour un Dakar plus propre

Le Directeur général de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A.), Khalifa Ababacar SARR, accompagné du préfet de Dakar, a lancé officiellement, dans la nuit du mercredi 4 mars, l'opération Koor-Set 2026 à la Place de la Nation (Obélisque) à Dakar. Après une première étape organisée à Thiès, cette initiative nationale vise à renforcer le dispositif de nettoiement durant le mois de Ramadan.

« Nous nous réjouissons de la présence du préfet de Dakar, notre frère et ami Chérif Blondin, que nous saluons avec beaucoup de fierté pour tout le travail accompli dans la région de Dakar. Après Guédiawaye et Ziguinchor, nous voici aujourd'hui dans le département de Dakar, où il coordonne d'une main de maître le travail assigné par les plus hautes autorités de notre pays », a déclaré Khalifa Ababacar SARR.

Le Directeur général a rappelé que Koor-Set en est à sa deuxième édition : « Corset, comme son nom l'indique, Koor-Set SONAGED, c'est sa deuxième édition. Nous sommes très heureux de retrouver tous les corps constitués de notre société. La SONAGED S.A. travaille également avec d'autres partenaires dans la ville, mais aussi le Port Autonome de Dakar avec lesquels nous avons signé des conventions. Nous venons tout juste de ratifier une autre convention avec le COJOJ, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Dakar a l'honneur de recevoir ces événements et nous accompagnerons toutes ces initiatives. »

Il a rendu hommage aux équipes de la SONAGED pour leur engagement : « Les hommes et les femmes qui constituent notre personnel méritent un vibrant hommage. Cette deuxième édition, après Thiès samedi dernier et maintenant Dakar, s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé l'année passée à Kaolack, Ziguinchor, Richard-Toll et Dagana. Nous voulons perpétuer ce legs et inscrire Koor-Set dans l'agenda environnemental de la gestion des déchets au Sénégal. »

Khalifa Ababacar SARR a souligné l'importance du travail nocturne durant le Ramadan : « En période de Ramadan, les journées de travail sont rudes. Mais en travaillant la nuit, après le ndogou, nous pouvons accomplir nos missions sans braver le soleil et les ardeurs du mois béni. Nous remercions Allah et saluons les autorités, notamment le maire Abdelaziz Paye à Gueule Tapée, qui est une commune nodale et constitue un carrefour central avec les communes limitrophes, illustrant bien le principe d'intercommunalité. »

Enfin, le Directeur général a rappelé l'objectif majeur de l'opération : « Notre objectif principal est de rendre nos villes plus attrayantes et luxuriantes. Comme l'a demandé le chef de l'État, nous poursuivons le suivi des infrastructures pour accueillir dignement les 2 700 athlètes lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Sali, Diamniadio et Dakar. »