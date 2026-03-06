Ethiopie: Le ministère fournit des équipements solaires et des motocyclettes afin de renforcer la chaîne du froid et d'améliorer la prestation des services de santé

Addis-Abeba — Le ministère de la Santé a distribué des équipements solaires et des motocyclettes aux bureaux régionaux de santé pour optimiser la chaîne du froid et améliorer l'accès aux services de santé à travers l'Éthiopie.

Lors de la cérémonie de remise, la ministre de la Santé, Mekdes Daba, a expliqué que les nouveaux équipements allaient accroître considérablement l'accès à une énergie fiable dans les établissements de santé.

Elle a précisé que 380 structures sanitaires ont reçu des systèmes solaires, assurant ainsi la continuité des services.

La ministre a ajouté que 1 183 motocyclettes supplémentaires, assemblées localement, permettront de faciliter la distribution de vaccins et de médicaments dans les zones difficiles d'accès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a également rappelé que le gouvernement travaille à la construction d'établissements de santé résilients au changement climatique, réaffirmant l'engagement du ministère à renforcer le système de santé éthiopien en partenariat avec les acteurs du développement.

Workesemu Mamo, présidente de la Commission permanente des affaires sociales, culturelles et sportives de la Chambre des représentants du peuple, a salué les progrès du ministère dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

De son côté, le représentant de l'UNICEF, Dr Aboubacar Kampo, a félicité l'Éthiopie pour son engagement à améliorer les services de santé et à étendre l'accès à une énergie fiable dans les établissements sanitaires, soulignant l'importance des solutions d'énergie renouvelable pour le secteur.

Le ministre d'État à l'Eau et à l'Énergie, Sultan Wolle, a mis en avant le potentiel énergétique renouvelable du pays, qualifiant de louable le plan gouvernemental visant à répondre aux besoins énergétiques nationaux via des systèmes renouvelables.

Il a également rappelé que le projet solaire pour les établissements de santé s'inscrit dans l'agenda de développement global de l'Éthiopie.