Maroc: Mohamed Ouahbi ouvre un nouveau chapitre avec les Lions de l'Atlas

Une nouvelle ère commence pour les Lions de l'Atlas. À 49 ans, Mohamed Ouahbi a été choisi pour succéder à Walid Regragui à la tête de la sélection marocaine. Le technicien marocain arrive avec un discours simple et assumé : travail, humilité et patriotisme. Trois principes qu'il entend installer comme socle du prochain cycle.

L'héritage d'un cycle historique

La tâche s'annonce dense. Ouahbi prend la suite d'un sélectionneur qui aura marqué l'histoire du football marocain. Nommé en 2022, Regragui avait conduit le Maroc jusqu'à une demi-finale historique lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, une première pour une sélection africaine et arabe.

Ce parcours avait changé le regard porté sur les Lions de l'Atlas. Il avait aussi installé des attentes nouvelles autour d'une génération talentueuse, emmenée notamment par Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat ou encore Yassine Bounou.

Depuis, le Maroc s'est installé parmi les sélections qui comptent sur la scène internationale, en atteignant la 8e place du Classement FIFA.

Du formateur au sélectionneur

Le choix de la fédération s'est porté sur un profil longtemps resté dans l'ombre mais très respecté dans le monde de la formation. Né à Schaerbeek, en Belgique, Mohamed Ouahbi s'est construit loin des projecteurs.

Il s'est notamment fait un nom au centre de formation du RSC Anderlecht, où il a participé à l'émergence de plusieurs jeunes talents. Un travail de terrain qui lui a permis de bâtir une solide réputation d'éducateur et de technicien.

Ces dernières années, il s'est rapproché de la fédération marocaine, où il a progressivement pris de l'importance dans les sélections de jeunes. Son approche méthodique et son exigence quotidienne ont fini par convaincre les dirigeants.

Une génération à accompagner

Le point culminant de ce parcours reste le titre mondial décroché avec les moins de 20 ans marocains en 2025. Un succès inédit qui a renforcé son crédit auprès des responsables du football marocain.

Au-delà du trophée, c'est surtout sa capacité à développer les joueurs et à structurer un collectif qui a marqué les esprits. Autant d'arguments qui ont pesé dans la décision de lui confier aujourd'hui les rênes de la sélection A. Sur le terrain, Ouahbi appartient à une génération d'entraîneurs qui privilégie l'initiative. Ses équipes cherchent à presser haut, à récupérer vite le ballon et à attaquer rapidement.

Tactiquement, il oscille souvent entre un 4-3-3 et un 3-4-3, avec une volonté constante d'occuper les espaces et d'imposer le rythme. Une philosophie qui pourrait s'adapter aux qualités techniques et offensives du vivier marocain.

Mais le nouveau sélectionneur insiste aussi sur un autre point : la force du collectif. Pour lui, l'identité de groupe reste l'un des principaux atouts des Lions de l'Atlas.

Le lien entre générations

Sa nomination répond également à une logique plus large. La fédération veut renforcer les passerelles entre les sélections de jeunes et l'équipe première.

Ouahbi connaît déjà plusieurs joueurs susceptibles d'intégrer progressivement le groupe A. Un avantage pour accompagner la transition générationnelle sans rompre l'équilibre de l'équipe.

Son staff devrait également refléter cette volonté de complémentarité. Le Portugais João Sacramento et l'ancien international marocain Youssouf Hadji pourraient l'épauler dans cette nouvelle aventure.

Le rendez-vous de 2026

Le temps, lui, ne laissera guère de répit. Dans quelques mois, le Maroc disputera la Coupe du Monde de la FIFA 26. Une compétition que les Lions aborderont avec un statut nouveau. Après l'épopée de 2022, ils ne seront plus une surprise. Pour le tacticien, le défi est clair : préserver l'élan né au Qatar tout en donnant sa propre direction à l'équipe.

Lors de ses premières prises de parole, le nouveau patron des Lions de l'Atlas est resté fidèle à sa ligne : peu d'annonces, des principes affirmés et un triptyque qu'il veut installer au coeur de son projet -- travail, humilité et patriotisme.