Maroc: Walid Regragui quitte le banc des Lions de l'Atlas

5 Mars 2026
Confederation of African Football (Egypt)

À un peu plus de trois mois de la Coupe du Monde de la FIFA 26, Walid Regragui a annoncé jeudi soir qu'il quittait son poste de sélectionneur du Maroc. Une décision rendue publique lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision marocaine.

« Je quitte mes fonctions avec loyauté, gratitude et la certitude d'avoir servi mon pays », a déclaré le technicien marocain, visiblement ému.

En trois ans et demi à la tête des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, sacré Meilleur entraîneur de l'année 2022 lors des CAF Awards, aura profondément marqué l'histoire de la sélection marocaine. Arrivé à l'été 2022, il a mené le Maroc vers un parcours retentissant lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, guidant les Lions de l'Atlas jusqu'à une demi-finale historique au Qatar, et devenant ainsi le premier entraineur africain a réalisé un tel exploit.

Plus récemment, lors de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2026 disputée à domicile, le tacticien avait guidé sa formation jusqu'en finale au terme d'un parcours intense, resté gravé dans les mémoires. Une dernière aventure marquante avant de refermer un chapitre majeur de l'histoire des Lions de l'Atlas.

