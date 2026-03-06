Sénégal: Keur Moussa - Des maraîchers déversent de la pomme de terre sur la chaussée pour protester contre les difficultés de commercialisation

horticulteurs de Saint-Louis, Kayar, Mboro, Notto Gouye Diama ont déversé, jeudi sur la nationale numéro un à Kilomètre 50, de grandes quantités de pomme de terre et d'oignon, pour protester contre les difficultés de commercialisation auxquelles ils disent être confrontés en raison de la non effectivité de la mesure de suspension de la vente des produits des agro-industries prise par l'Etat.

"Nous sommes réunis ici au Kilomètre [50] pour manifester notre désarroi mais aussi notre mécontentement", a dit le porte-parole du jour, Mbaye Ndoye. Selon lui, tous les maraichers de la zone des Niayes, de Dakar à Saint-Louis se sont retrouvés à Kilomètre 50, dans la commune de Keur Moussa, pour épandre "des tonnes" de produits horticoles, en signe protestation.

"Aujourd'hui, nous avons un problème de commercialisation de la pomme de terre, de l'oignon et des autres spéculations horticoles", a poursuivi Mbaye Ndoye.

A travers cette action, dit-il, les producteurs de la zone des Niayes veulent alerter les autorités sur la situation qu'ils traversent et les amener les recevoir pour des concertations, en vue "tenter de trouver des solutions à ce problème".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons déversé des tonnes de pommes de terre sur la voie publique", a fait remarquer le porte-parole.

Selon le porte-parole de l'interprofession oignon, Aly Ndiaye, les actes devant être posés pour permettre aux producteurs d'écouler leurs productions n'ont pas été suivis d'effets.

"L'arrêté qui devait être pris le 15 février, ne l'a pas été, [...], l'arrêté pris le 28 février dernier, n'a pas empêché aux agrobusiness de continuer à introduire des camions chargés [de produits] sur le marché", a-t-il déploré.

M. Ndiaye a appelé les autorités à développer des infrastructures de stockage, ainsi que la filière de transformation, pour amoindrir les pertes et ouvrir la voie vers l'exportation dans la sous-région.