Sénégal: Football à l'étranger - Des Sénégalais s'illustrent dans leurs clubs

Dakar — L'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, qui évolue à Crystal Palace, a inscrit un doublé lors de la victoire (3-1) de son équipe face à Tottenham, jeudi en match comptant pour la 29e journée du championnat anglais.

Sarr n'a pas fait de cadeau au club de son coéquipier en équipe nationale, Pape Matar Sarr, en ouvrant le score à la 40e minute, sur penalty, puis en doublant la mise à la 47e. Il s'agit de ses sixième et septième réalisations de la saison.

Cette victoire enfonce davantage Tottenham, désormais 16e avec 29 points, à seulement un point au-dessus de la première équipe relégable, West Ham United, où évolue Elle Hadji Malick Diouf. Tottenham disputera mardi prochain le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Atlético Madrid au Riyadh Air Metropolitano.

Dans le même championnat anglais, Habib Diarra de Sunderland a offert la victoire à son équipe, mercredi, en inscrivant l'unique but de son équipe sur pénalty contre Leeds United.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En Italie, Boulaye Dia (Lazio) a marqué lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie contre Atalanta Bergame (2-2), mettant fin à plusieurs semaines de disette. Son dernier but remontait à la 2e journée de Serie A, contre Hellas Vérone, le 31 août 2025.

Quatre Sénégalais en demi-finales de la Coupe de France

En France, le gardien sénégalais de OGC Nice, Yehvann Diouf, a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France contre Lorient (0-0, 6-5 tab) mercredi, en arrêtant deux tirs au but, dont celui de son compatriote Sambou Soumano. À Lorient, évoluent également Bamba Dieng, Bingourou Kamara (gardien) et Abdoulaye Faye (défenseur, 21 ans).

Le défenseur des Lions et champion d'Afrique 2025, Antoine Mendy, a aussi participé à la qualification niçoise en réussissant son tir au but. Pour sa demi-finale, Nice affrontera Strasbourg le 21 où le 22 avril prochain.

L'autre demi-finale opposera Toulouse FC, où joue le milieu sénégalais Pape Demba Diop, au RC Lens, où évolue Abdallah Sima. Toulouse avait éliminé l'Olympique de Marseille, dirigé par l'ancien international sénégalais Habib Beye, aux tirs au but (2-2, 4-3 tab). Diop, cinquième tireur, a marqué son tir.

Lens a sorti l'Olympique Lyonnais de Moussa Niakhaté aux tirs au but (5-4) après un match nul 2-2. Sima a marqué à la 46e minute, tandis que Niakhaté a été le seul tireur lyonnais à rater sa frappe.

En Turquie, Chérif Ndiaye a marqué pour Samsunspor lors de la 4e journée de la Coupe de Turquie contre Antalyaspor, où joue Bachir Gueye, attaquant sénégalais de 22 ans. Après avoir raté un pénalty lors du match précédent, Ndiaye s'est racheté ce jeudi soir en inscrivant le deuxième but de son équipe à la 59e minute (2-0).