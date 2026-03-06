Tunisie: Taxe de circulation ou vignette auto - Le droit de rouler en sécurité

En vertu de la loi de finances 2026, la taxe de circulation ou «la vignette auto», comme on aime ainsi l'appeler, se paie, désormais, en ligne, sans se référer à l'autocollant visible sur le pare-brise du véhicule.

Mais qu'à cela ne tienne ! Pourquoi la paie-t-on, aussi gratuitement, pour n'avoir rien en retour, alors que l'on aurait dû bénéficier de prestations routières de qualité ?

La Presse --A vrai dire, l'on s'apprête, ces jours-ci, à taxer un tel faux produit et collecter des fonds pour couvrir les frais des services jamais rendus. Vignette auto, une taxe qui fâche ! C'est un impôt de trop versé chaque année pour avoir le droit de rouler sur des routes qui ne sont plus réellement carrossables.

Et pourtant, on continue, sans broncher, de financer des infrastructures routières mal en point, laissant encore à désirer. Ce qui représente un danger bien réel aussi banalisé. Et que seulement les usagers en paient, plus souvent, les frais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bilan d'accidents alourdi !

Et le bilan des accidents 2025 en disait long : «Sur nos routes et autoroutes, plus de 1.200 décès ont été recensés, soit une hausse de 5,84% par rapport à la même période en 2024 (1.165 décès) et de 1,65% par rapport à 2023 (1.213 décès)», selon les statistiques de l'Observatoire national de la sécurité routière (Onsr).

Que des pertes en vies humaines et des blessés annuellement enregistrés sur un réseau routier complètement vieillissant. «Seul celui qui a emprunté la route connaît la profondeur des trous», dit un adage chinois. Et là, l'on se demande, où sont passées nos contributions, au titre de la vignette auto ? Pourquoi la paie-t-on, sans aucune contrepartie?

Cette incohérence en termes de droits et devoirs puise essentiellement dans son application latérale injuste, laissant causer un désagrément aux usagers, sur fond d'amendes impayées. Acculés par des infractions routières, certains automobilistes sont réticents à se soumettre à la loi. Ils estiment dérisoire cette taxe de circulation, tant qu'elle ne peut être convertie en prestations bien fournies et des projets de développement de bonne facture.

Sinon, à quoi sert la vignette auto dont on s'acquitte annuellement, sans avoir rien en échange ? A-t-elle vraiment raison d'être ?

En 2022, cette taxe de circulation fut, toutefois, majorée, arbitrairement. Petit rappel pour l'histoire, les véhicules légers, dits de tourisme, ont vu leurs taxes augmenter de 5 et 10 dinars, selon la puissance fiscale. Soit 65 dinars pour les 4 CV et 130 dinars pour la catégorie entre 5 et 7 CV. Ces impôts supplémentaires avaient fait beaucoup de bruit, de quoi des automobilistes étaient mécontents.

Or, pour le gouvernement, il s'agissait, plutôt, des réajustements tarifaires pour financer sa recette développement et pouvoir, ainsi, compenser ses déficits budgétaires.

Qu'en pense le ministère de l'Equipement?

Mais, pour les usagers, l'essentiel est de voir l'Etat s'en servir concrètement pour investir dans l'entretien et la maintenance de l'infrastructure routière. Donnant-donnant, c'est bien ça! Surtout quand on sait qu'en 2023, la recette des vignettes a dépassé les 400 millions de dinars pour un parc automobile de près de 2,5 millions de véhicules dont 50% ont plus de 10 ans.

Autant dire, qu'a-t-on fait de ces importants revenus versés dans les caisses de l'Etat ? Ces payeurs de taxe ont, certes, droit d'en toucher les dividendes requis.

Dans le cas d'espèce, ce principe n'a pas été respecté. Et il y avait des fois qu'une vague de mécontentement fut lancée sur la Toile contre une telle taxe injustifiée. «On ne paiera plus la vignette tant que les routes ne sont pas réparées..», avait-on commenté ainsi. Qu'en pense le ministère de l'Equipement? Ce département censé avoir en charge ce dossier n'a pas fait ce qu'il doit faire.

Il a failli à sa mission : chaussées défoncées, crevasses et nids-de-poule partout -, axes routiers mal bitumés, des autoroutes non entretenues, des virages non signalés et bien d'autres tronçons jugés être à l'origine des accidents. Rien n'a été fait depuis bien longtemps. Payer un service non rendu, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre. A bon entendeur.. !