Tunisie: CAB - Situation financière - Les difficultés continuent

Le club vit encore sous le coup d'une crise financière aiguë.

La Presse -- Avec le retour de Samir Yaâcoub aux commandes, on a pensé que la situation financière du club allait s'améliorer définitivement, du moins pour la saison actuelle.

Seulement, on vient de se rendre compte que la deuxième tranche des dettes à payer évaluée à 900.000 dinars n'a pas été honorée, l'échéance étant fixée à fin février.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce début du mois de mars, cette somme n'a pas été rassemblée jusqu'à nouvel ordre selon une source proche du club.

Il va falloir, à notre connaissance, lors de la prochaine échéance, payer les deux tranches à la fois si l'on veut éviter des sanctions...

Espérons que les responsables trouveront, d'ici là, une solution

Basket ball : le CAB échoue aux huitièmes de finale

On espérait beaucoup des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie, dans la famille cabiste, mais la déception était grande après l'élimination des basketteurs bizertins dès ce tour devant l'équipe d'Ezzahra Sports sur le score de 54 à 43.

Les « Jaune et Noir» vont désormais se concentrer sur une éventuelle qualification pour le super play-off et jouer pour l'accession, un défi important...

De même pour l'équipe de handball qui joue son prochain match contre le CSHilalien à la salle Fatnassi.

Une victoire lui permettrait d'espérer une place au play-off pour une éventuelle accession.

JSK-CAB, ce dimanche

Les Cabistes se déplacent ce week-end dans la capitale aghlabide pour affronter, au Stade Hamda Lâaouani, la JSK.

Un match à six points aussi bien pour ce qui concerne le CAB que pour l'équipe hôte.

L'entraîneur, Chiheb Ellili, devra, précisément à cette occasion, utiliser l'effectif existant à bon escient.

Le CAB s'est bien renforcé récemment pour mieux négocier justement les rencontres en déplacement.