Tunisie: La CTN prépare 500 millions d'euros d'investissements pour moderniser sa flotte d'ici 2030

Des représentants de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) ont dévoilé la mise en place d'un programme d'investissement dans le cadre du plan de développement pour la période 2026-2030.

Celui-ci vise à renforcer la flotte maritime par l'acquisition d'un navire mixte pour le transport de passagers et de marchandises, et de deux navires pour le transport de remorques, pour un coût total estimé à environ 500 millions d'euros.

Lors d'une audition tenue, jeudi 05 mars 2026, par la Commission des services et du développement social au sein du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée aux préparatifs pour assurer le retour des Tunisiens résidant à l'étranger durant la saison estivale 2026, les intervenants ont également précisé qu'un programme de restructuration de la compagnie est en cours d'élaboration en coordination avec l'autorité de tutelle.

Ce programme vise à développer les ressources humaines, renforcer la numérisation et améliorer la politique commerciale pour suivre les évolutions du secteur du transport maritime.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La CTN a été créée le 7 mars 1959 dans le but de soutenir l'économie nationale et de constituer une flotte nationale de transport maritime contribuant à dynamiser les échanges commerciaux et à assurer le transport des passagers et des marchandises entre la Tunisie et plusieurs ports européens.

Les missions de la compagnie consistent principalement à assurer le transport maritime de passagers, en particulier des Tunisiens résidant à l'étranger, ainsi que le transport de marchandises, de biens et de remorques entre les ports tunisiens et européens, en plus d'exercer des activités d'agence maritime et d'exploiter une flotte maritime nationale.

Le capital de la compagnie avoisine les 126 millions de dinars, détenu par l'État à hauteur de 86,2 % et par des personnes morales publiques à hauteur de 13,8%. La compagnie dispose également d'un réseau d'agences à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que de filiales.

Concernant la flotte de la compagnie, elle comprend plusieurs navires destinés au transport de passagers et de marchandises. Une partie de la flotte connaît une vétusté relative, à l'exception du navire « Tanit », ce qui engendre des coûts supplémentaires de maintenance et pose des défis en termes d'exploitation, selon les représentants de la compagnie.

La politique générale de la compagnie repose sur trois axes principaux, à savoir le renouvellement de la flotte maritime et la mise en conformité avec les lois maritimes internationales.

Il s'agit, également, du renforcement de la compétitivité de la compagnie par le biais de la restructuration, du développement du système informatique et de l'adoption de techniques de marketing numérique, ainsi que la préservation du positionnement de la compagnie sur le marché du transport de passagers et de marchandises, la diversification des activités et l'ouverture de nouvelles lignes maritimes.

En ce qui concerne la maintenance, les représentants de la CTN ont affirmé que la compagnie effectue des travaux de maintenance préventive de manière périodique afin de réduire les pannes techniques.

Cependant, certaines pannes imprévues peuvent nécessiter une indisponibilité technique des navires et des procédures supplémentaires pour l'achat de pièces de rechange, pouvant parfois entraîner certains retards, ont-ils noté.

La séance a permis, également, d'aborder les défis liés aux nouvelles normes environnementales internationales qui imposent une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des navires, ce qui nécessite soit des modifications techniques sur les navires actuels, soit une orientation vers le renouvellement de la flotte maritime avec des navires plus économes en énergie.