Tunisie: Gouvernorat de Kairouan - 10 premiers jours de ramadan - Une multitude d'infractions économiques relevées

Un programme de contrôle spécifique a été mis en place dans la région de Kairouan et dans tous les gouvernorats afin de lutter contre toutes les formes de monopole, de spéculation et les pratiques portant atteinte au marché ainsi qu'au pouvoir d'achat des citoyens.

La Presse -- D'ailleurs, les équipes de contrôle et d'hygiène ayant effectué, durant les 10 premiers jours de Ramadan, 102 visites d'inspection dans les magasins, les pâtisseries, les marchés municipaux, les espaces commerciaux, les souks, les restaurants universitaires et les cantines, ont relevé beaucoup d'infractions, en particulier dans le secteur des laitages, des fruits secs, des fruits et légumes, des volailles et autres produits alimentaires.

Ces infractions sont liées notamment à l'augmentation illicite des prix, au non-affichage des prix, à l'absence de factures, aux pratiques de spéculation et de monopole ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de pesage non conformes.

Ainsi, 22 tonnes de produits alimentaires, 822 kilos de fruits et légumes et 2.460 litres de laitage et de jus ont été saisis et détruits.

Par ailleurs, deux locaux ont été fermés, neuf procès-verbaux et 15 avertissements ont été enregistrés.

Des aides sociales au profit des familles démunies

En ce mois de Ramadan, mois sacré de jeûne, de prière et de spiritualité, des programmes sociaux et de solidarité ont été entrepris par la direction régionale des affaires sociales pour soutenir les familles nécessiteuses.

Ainsi, des denrées alimentaires ont été offertes à 3.000 bénéficiaires, des repas d'iftar et la collation du shour ont été organisés et des crédits destinés aux bénéficiaires des cartes de soins gratuits, à raison de 60 dinars par famille, ont été alloués.

L'Utss a prévu également la circoncision de 80 enfants au mausolée du Barbier à qui ont achètera des costumes et des cadeaux.

Animation culturelle

Le mois sacré à Kairouan est marqué par le recueillement spirituel lors des trawihs dans les différentes mosquées, l'organisation de concours de récitation et de mémorisation du Coran, ainsi que l'organisation d'événements culturels afin de dynamiser la ville, tout en respectant les valeurs religieuses de Ramadan par les psalmodies et les dhikr.

C'est dans ce contexte que la 10e session du festival de la Médina se déroulera du 4 au 16 mars avec un programme pluridisciplinaire qui vise à mêler tradition et modernité.

Ainsi, les citoyens pourront apprécier les représentations théâtrales, les joutes poétiques, les expositions, les concerts de chants et de musique agrémentés d'instruments traditionnels, dont le oud, la tabla et le bendir.

Ces activités se dérouleront dans différents lieux de la ville, ce qui permettra de lier l'expérience artistique et musicale à la beauté architecturale et spirituelle de Kairouan.